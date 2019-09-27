Ищите свою улицу: когда и на каких улицах дадут отопление в Новосибирске

Отопление во всех жилых домах Новосибирска появится до 7 октября — через неделю в квартирах более чем 1,3 миллиона горожан будет тепло.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», подключение жилых секторов пройдёт в 4 этапа по два дня каждый. Сейчас отопление дали только в образовательных учреждениях, поликлиниках и больницах.

«Жилые дома подключатся к системе отопления в период с 30 сентября по 7 октября. Далее теплоснабжение получат институты, объекты культуры и учреждения, а также промышленный сектор. Всего "Сибирской генерирующей компании" предстоит дать тепло в Новосибирске более чем 500 социальным объектам и более 7000 многоквартирных домов, в которых проживает около 1,3 млн человек», — говорится в сообщении пресс-службы.