Ищите свою улицу: когда и на каких улицах дадут отопление в Новосибирске

Отопление во всех жилых домах Новосибирска появится до 7 октября — через неделю в квартирах более чем 1,3 миллиона горожан будет тепло.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», подключение жилых секторов пройдёт в 4 этапа по два дня каждый. Сейчас отопление дали только в образовательных учреждениях, поликлиниках и больницах.
«Жилые дома подключатся к системе отопления в период с 30 сентября по 7 октября. Далее теплоснабжение получат институты, объекты культуры и учреждения, а также промышленный сектор. Всего "Сибирской генерирующей компании" предстоит дать тепло в Новосибирске более чем 500 социальным объектам и более 7000 многоквартирных домов, в которых проживает около 1,3 млн человек», — говорится в сообщении пресс-службы.
НГС публикует график подключения отопления в жилых домах.
- С 30 сентября по 1 октября отопление появится в домах на улицах Серебренниковская, Революции, Коммунистическая, Колыванская, Каинская, Сибревкома, Свердлова, Октябрьская, Чаплыгина, Максима Горького, Щетинкина, Депутатская, Планировочная, Путевая, Котовского, Горская и в Горском микрорайоне. А также на улицах Котовского, Широкая, Пархоменко, Станционная, Титова, Плахотного, Амурская, Связистов, Забалуева, Филатова, Фасадная, Колхидская, Невельского, Танкистов, Бурденко, Тульская, Беловежская, Авиастроителей, Дениса Давыдова, Республиканская до Театральной, Новая Заря, Олеко Дундича, Учительская, 25 лет Октября, Новая Заря, Народная, Магаданская, Минина, Аэропорт, Даргомыжского, Северная, Красный проспект, Краузе, Гребенщикова, Свечникова, Родники, Земнухова, Кочубея, Тюленина, Красных Зорь, Рассветная, Курчатова, Тайгинская, Чапаева, Пожарского, Первомайская, Героев Революции, Шмидта, Маяковского, Физкультурная, Красный Факел, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе, Заречная, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское плато, Лазурная, Высоцкого, Лежена, Куприна, Есенина, Доватора, Бориса Богаткова, Гусинобродском шоссе, Толбухина, Карбышева, Липецкая, Коминтерна. Отопление дадут в Троллейном жилмассиве, поселоке Затон, Станиславском жилмассиве и на улицах Аникина и Оловозаводской.
- В последующие два дня, со 2 по 3 октября, тепло появится на улицах Советская, Октябрьская, Чаплыгина, Щетинкина, на Вокзальной магистрале, улицах Обская, Большевистская, Плахотного, Пермитина до Блюхера, Титова, Ватутина, Римского-Корсакова, Выставочная, Станиславского, Костычева, Серафимовича, Новогодняя, Немировича-Данченко, Тульская, Сибиряков-Гвардейцев, Таймырская, Вертковская. В зоне отопления ТЭЦ-3 на улицах Петропавловская, Станиславского, Широкая, Пархоменко, Крашенинникова, Полтавская, Пермская, Связистов, 9-ой Гвардейской Дивизии, Мира, Бетонная, и в оставшейся части Станиславского жилмассива. Будут подключены дома на Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков-Гвардейцев и на улице Урманова, 20 Партсъезда, Аникина, Оловозаводская, Саввы Кожевникова. Кроме того тепло дадут на улице Авиастроителей, Макаренко, Дунаевского, Пятницкого, Дениса Давыдова, Республиканская после Театральной, Олеко Дундича, 25 лет Октября, жилая зона по улице Ковальчук в районе площади Калинина. И дома на улице Богдана Хмельницкого, Александра Невского. Стофато, Кошурникова, Добролюбова, Журавлева, Шевченко, Толстого, Белинского, Автогенная, Грибоедова, Коммуностроевская, Крамского, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Псковская, Радиотехническая, Узловая, Воинская, Гурьевская, Ленинградская, Тургенева, Чехова, Тополевая, Гаранина, 2-й пер. Панфиловцев, Карла Либкнехта, Пролетарская, Короленко, Бориса Богаткова, Федосеева, Московская, Кирова, Белинского, Лескова, 1-я Инская, Алтайская, Лобова, Адриена Лежена, Есенина.
- Предпоследний этап продлится с 4 по 5 октября, за этот период подключат улицу Зыряновская, Якушева, Декабристов, 9-го Ноября, 3-го Интернационала, Нижегородская, Садовая, Кирова, Сакко и Ванцетти, Восход, Бориса Богаткова, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, проспект Карла Маркса, Геодезическая, Ватутина, Немировича-Данченко, Степная, Троллейная, Ударная, Юго-Западный жилмассив, Тульская, Мира, Бетонная. Продолжатся подключения и на улице Петухова, Зорге от Сибиряков-Гвардейцев до Громова, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев, подключат и Оловозаводской переулок. До 5 октября коммунальщики подадут тепло в дома на улице Фадеева, Игарская, Объединения, Столетова, Дмитрия Донского, Дачная, Жуковского, Северная, и в Доме ветеранов. Кроме того на проспекте Дзержинского, улице Красина, Промышленная, Шекспира, Королева, Индустриальная, Гоголя, Трикотажная, Электрозаводской проезд, Глинки, Даурская, Фрунзе, Национальная, Ползунова, Онежская, Алейская, Мичурина, Писарева, Кольцова, Достоевского, Красный проспект, Демьяна Бедного, Державина, Ермака, Ипподромская, Карамзина, Крылова, Татарская, Некрасова, Светлая.
- Самыми последними, 6 и 7 октября, подключат дома на улице Шамшурина, Фабричная, Кубановская, Спартака, Чернышевском спуске, Прибрежная, Владимировская, Ленина, Салтыкова—Щедрина, Вокзальная магистраль, Мичурина, Романова, Комсомольский проспект, от Блюхера-Титова до Новогодней-Вертковской между рекой Обь и улицей Станиславского. Закончат подключать улицу Станиславского, Вертковскую, Немировича-Данченко, Западный посёлок, Северо-Чемской жилмассив, Петухова, Зорге от Громова до Советского шоссе, Тимирязева, Весеннюю, Вавилова, Квартал 39. Так же тепло дойдёт до жителей Нарымской, Челюскинцев, Сибирской, Красноярской, 1905 года, Дмитрия Шамшурина, Ленина, Мичурина, Советская, Державина, Крылова, Семьи Шамшиных, Холодильная, Сухарная, Тимирязева, Кропоткина, Линейная, Галущака, Деповская, Союза Молодежи, Дуси Ковальчук, Ельцовская.
В пресс-службе СГК подчеркнули, что чтобы узнать, в какой день дом будет подключен к системе отопления, необходимо позвонить в управляющую организацию.
«Если дом не подключен вовремя или система отопления работает с перебоями, жители города могут обратиться в свою управляющую компанию по телефону 051 в Единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска либо по телефонам 289–01–45, 289–01–47 в диспетчерскую "Тепловых сетей" СГК», — говорится в сообщении пресс-службы.
Вчера мэр сообщил, что отопление в жилых домах Новосибирска начнут подключать в понедельник, 30 сентября — температура в квартирах должна быть не меньше 20 градусов.