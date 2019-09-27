Следователи начали проверять две школы, ученики которых слегли с симптомами отравления

«В средней общеобразовательной школе № 2 половина учеников 3-го класса сегодня с отравлением осталась дома. Такая же ситуация в нескольких других классах. <…> У нас, как у родителей пострадавшей ученицы, шок. У остальных такое же состояние. <…> Это не единичный случай, а массовый. В санитарно-эпидемиологической службе вежливо отправили к педиатрам. Педиатры диагноз ставить отказались официально, но опять же, с их слов, каких-либо других эпидемий по району среди детей нет», — написал в редакцию НГС читатель Алексей, не указавший свою фамилию и не оставивший номер телефона для обратной связи.

Речь идёт о школе № 167 , о заболевших учениках которой НГС сегодня уже писал , а также о школе № 2 , рассказали корреспонденту НГС в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Связаться с самим директором школы № 2 Ниной Орловой по этому поводу корреспонденту НГС не удалось. По телефону директора, указанному на сайте школы, ответила сотрудница, которая со слов руководителя сообщила, что комментариев не будет.



«Нет отравлений у нас в школе, никаких комментариев по этому поводу не даём», — сказала она.



В Следственном управлении СК России по Новосибирской области сообщили, что пока не готовы озвучить точное число заболевших школьников, у которых есть признаки отправления. Следователи проводят проверку по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора они выясняют все обстоятельства случившегося.