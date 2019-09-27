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Образование

Следователи начали проверять две школы, ученики которых слегли с симптомами отравления

Точное число заболевших пока неизвестно

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Следователи проводят проверку школ вместе с Роспотребнадзором

Следователи проводят проверку школ вместе с Роспотребнадзором

Новосибирские следователи начали проверку сообщений об отравлении детей в двух школах Октябрьского района.

Речь идёт о школе № 167, о заболевших учениках которой НГС сегодня уже писал, а также о школе № 2, рассказали корреспонденту НГС в Следственном управлении СК России по Новосибирской области. 

«В средней общеобразовательной школе № 2 половина учеников 3-го класса сегодня с отравлением осталась дома. Такая же ситуация в нескольких других классах. <…> У нас, как у родителей пострадавшей ученицы, шок. У остальных такое же состояние. <…> Это не единичный случай, а массовый. В санитарно-эпидемиологической службе вежливо отправили к педиатрам. Педиатры диагноз ставить отказались официально, но опять же, с их слов, каких-либо других эпидемий по району среди детей нет», — написал в редакцию НГС читатель Алексей, не указавший свою фамилию и не оставивший номер телефона для обратной связи.

Связаться с самим директором школы № 2 Ниной Орловой по этому поводу корреспонденту НГС не удалось. По телефону директора, указанному на сайте школы, ответила сотрудница, которая со слов руководителя сообщила, что комментариев не будет.

«Нет отравлений у нас в школе, никаких комментариев по этому поводу не даём», — сказала она.

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области сообщили, что пока не готовы озвучить точное число заболевших школьников, у которых есть признаки отправления. Следователи проводят проверку по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее проверку по поводу заболевания нескольких детей в школе № 167 начала прокуратура Октябрьского района. В свою очередь директор этой школы Александр Казанцев сообщил корреспонденту НГС, что за медицинской помощью обратились «порядка четырёх человек» из пятого и девятого классов, но информации о том, что они отравились, у руководства школы нет. По словам директора, у детей симптомы ОРВИ и боль в животе.

«Никто не может на сегодняшний момент подтвердить, что это отравление. Информации из компетентных органов [на этот счёт] нет. <…> Кто-то [из заболевших] вообще не питался в школе, а питался дома», — рассказал Александр Казанцев.

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