Для строительства ЛДС и новой станции метро вырубят ещё 12 тысяч деревьев

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска выдал разрешение на снос ещё 12 697 деревьев в районе строящегося ЛДС — на месте срубленных деревьев построят новые дороги, пешеходный мост и станцию метро.



Как сообщили в департаменте, разрешение выдано МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», которое отвечает за подготовку площадки к строительству.