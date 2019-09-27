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Для строительства ЛДС и новой станции метро вырубят ещё 12 тысяч деревьев

На уничтожение деревьев на берегу Оби учреждение мэрии готово выделить 24 миллиона

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Вырубка затронет три участка

Вырубка затронет три участка

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска выдал разрешение на снос ещё 12 697 деревьев в районе строящегося ЛДС — на месте срубленных деревьев построят новые дороги, пешеходный мост и станцию метро.

Как сообщили в департаменте, разрешение выдано МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», которое отвечает за подготовку площадки к строительству. 

«Названное заявление выдано Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска на участках [площадью] 46 тысяч квадратных метров, 49 тысяч квадратных метров и 206 тысяч квадратных метров. Цель проведения работ: строительство автомобильных дорог к ледовой арене, станции метро "Спортивная" и пешеходного моста через дамбу Октябрьского моста. Вид работ: снос деревьев в количестве 12 697 штук», — говорится в ответе на запрос корреспондента НГС.

Указанные участки расположены вокруг Октябрьского моста и у городского пляжа «Наутилус». Недавно о вырубках возле пляжа сообщили местные жители. Они рассказали, что у берега котлована рубят, распиливают и сжигают деревья, а затем раскатывают угли с помощью бульдозера. После этого в мэрии ответили, что на участке вырубка не ведётся — чиновники съездили на место и не обнаружили ни одного снесённого дерева.

Также в ответ на запрос корреспондента департамент прислал копию разрешения, в котором указано, что почти 13 тысяч деревьев оценили в 24,3 миллиона рублей. Разрешение подписал начальник ГУБО Юрий Сердюк.

В 2018 году стало известно, что для строительства ЛДС снесут 1,5 тысяч деревьев и кустарников — при этом лишь 19 деревьев нуждались в сносе. Их снос оценили в 7 миллионов 140 тысяч рублей.

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    КОММЕНТАРИИ (65)

    Серхио Рамос
    27 сен 2019 в 17:54

    От куда там столько деревьев. Там что тайга.

    Агата
    27 сен 2019 в 17:54

    Ну деревья жалко конечно, но для такой масштабной стройки больше нет места. А объект очень важный

    Фото пользователя
    27 сен 2019 в 17:53

    Может наоборот лучше вырубить, а потом посадить новые, здоровые деревья. Зато к МЧМ будут молодые красивые березки да клёны.