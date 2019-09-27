Для строительства ЛДС и новой станции метро вырубят ещё 12 тысяч деревьев

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска выдал разрешение на снос ещё
Как сообщили в департаменте, разрешение выдано МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», которое отвечает за подготовку площадки к строительству.
«Названное заявление выдано Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска на участках [площадью] 46 тысяч квадратных метров, 49 тысяч квадратных метров и 206 тысяч квадратных метров. Цель проведения работ: строительство автомобильных дорог к ледовой арене, станции метро "Спортивная" и пешеходного моста через дамбу Октябрьского моста. Вид работ: снос деревьев в количестве
Указанные участки расположены вокруг Октябрьского моста и у городского пляжа «Наутилус». Недавно о вырубках возле пляжа сообщили местные жители. Они рассказали, что у берега котлована рубят, распиливают и сжигают деревья, а затем раскатывают угли с помощью бульдозера. После этого в мэрии ответили, что на участке вырубка не ведётся — чиновники съездили на место и не обнаружили ни одного снесённого дерева.
Также в ответ на запрос корреспондента департамент прислал копию разрешения, в котором указано, что почти 13 тысяч деревьев оценили в 24,3 миллиона рублей. Разрешение подписал начальник ГУБО Юрий Сердюк.
В 2018 году стало известно, что для строительства ЛДС снесут 1,5 тысяч деревьев и кустарников — при этом лишь 19 деревьев нуждались в сносе. Их снос оценили в 7 миллионов 140 тысяч рублей.