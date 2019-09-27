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Дороги и транспорт

Перекрёсток на Советской закроют для проезда на 5 дней

Две маршрутки пустят по Красному проспекту в объезд раскопанного участка

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Ремонт теплотрассы полностью перекроет улицу Советскую вблизи перекрёстка на Ленина

Ремонт теплотрассы полностью перекроет улицу Советскую вблизи перекрёстка на Ленина

Участок улицы Советской в центре Новосибирска закроют для проезда на пять дней.

«С 28 сентября по 2 октября закрывается движение транспорта на участке улицы Советской в районе дома № 35. Это связано с ремонтом теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Перекрытие продлится до ближайшей среды

Перекрытие продлится до ближайшей среды

В мэрии уточнили, что на время ремонта поменяется схема движения маршрутных такси № 4 и 32, которые ходят по улице Советской. Теперь при движении в сторону железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» от остановки «Автовокзал» они будут объезжать перекрытый участок по Красному проспекту, Орджоникидзе и Вокзальной магистрали. В обратном направлении им также придётся возить пассажиров в объезд. 

Временная схема движения маршруток обозначена красным цветом

Временная схема движения маршруток обозначена красным цветом

Также сейчас по изменённой схеме ходят автобусы № 1 и 16 — это связано с ремонтом теплотрассы на улице Новогодней. 

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перекрытие движенияизменение автобусных маршрутов

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    27 сен 2019 в 17:29

    -Анатолий, у меня есть две новости, одна плохая, одна хорошая.

    -Какая хорошая?

    - Вы стали мэром!

    - А плохая?

    - За вас никто не голосовал.

    - Тогда передавайте им привет! 👋

    песок с локоток
    27 сен 2019 в 17:48

    Город к отопительному сезону готов! Щас только теплотрассу переложим немного.