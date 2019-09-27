Перекрёсток на Советской закроют для проезда на 5 дней

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Участок улицы Советской в центре Новосибирска закроют для проезда на пять дней.
«С 28 сентября по 2 октября закрывается движение транспорта на участке улицы Советской в районе дома № 35. Это связано с ремонтом теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что на время ремонта поменяется схема движения маршрутных такси № 4 и 32, которые ходят по улице Советской. Теперь при движении в сторону железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» от остановки «Автовокзал» они будут объезжать перекрытый участок по Красному проспекту, Орджоникидзе и Вокзальной магистрали. В обратном направлении им также придётся возить пассажиров в объезд.