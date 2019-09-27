Перекрёсток на Советской закроют для проезда на 5 дней

«С 28 сентября по 2 октября закрывается движение транспорта на участке улицы Советской в районе дома № 35 . Это связано с ремонтом теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мэрии уточнили, что на время ремонта поменяется схема движения маршрутных такси № 4 и 32 , которые ходят по улице Советской. Теперь при движении в сторону железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» от остановки «Автовокзал» они будут объезжать перекрытый участок по Красному проспекту, Орджоникидзе и Вокзальной магистрали. В обратном направлении им также придётся возить пассажиров в объезд.