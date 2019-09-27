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Образование

В школе № 167 массово заболели дети. Прокуратура начала проверку

Директор школы отрицает слухи об отравлении учеников и уверяет, что у них симптомы ОРВИ

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В школе сообщили, что заболевшие дети чувствуют себя удовлетворительно

В школе сообщили, что заболевшие дети чувствуют себя удовлетворительно

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска решила проверить школу № 167 — поводом для проверки стали публикации СМИ об отравлении нескольких детей.

«По предварительным данным, сегодня, 27 сентября текущего года, четверым пятиклассникам оказана медицинская помощь из-за плохого самочувствия (отравления). Прокуратура оценит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законность организации питания детей в образовательном учреждении, а также своевременность оказания медицинской помощи», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В свою очередь директор школы Александр Казанцев сообщил корреспонденту НГС, что за медицинской помощью обратились «порядка четырёх человек» из пятого и девятого классов, но информации о том, что они отравились, у руководства школы нет. По словам директора, у детей симптомы ОРВИ и боль в животе, в целом заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.

«Никто не может на сегодняшний момент факт подтвердить, что это отравление. Информации из компетентных органов [на этот счёт] нет. <…> Кто-то [из заболевших] вообще не питался в школе, а питался дома. <…> Кто-то из детей вообще со вчерашнего дня обращался в компетентные органы, в том числе и в поликлинику. Родители подтверждают, что со вчерашнего дня симптомы вот такие. <…> Температуры нет. Боль в животе и головная боль», — рассказал Александр Казанцев.

В прокуратуре в свою очередь сообщили, что примут меры, если будут на то основания.

В мае этого года из средней общеобразовательной школы посёлка Чаны в больницу привезли нескольких отравившихся школьников. В министерстве труда и социального развития Новосибирской области тогда рассказывали, что дети съели крысиный яд, который принёс один из учеников.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    27 сен 2019 в 17:02

    какие симптомы ОРВИ? это классические симптомы похмелья)))) страдают детки, голова болит, а вы тут панику наводите, пивка лучше принесите))))

    Russel
    27 сен 2019 в 17:09

    Похоже на энтеровирус.

    27 сен 2019 в 17:04

    Симптомы ОРВИ и боль в животе? Сколько болел ОРВИ, живот не болел. Потравили детей, а признаться боятся