В школе № 167 массово заболели дети. Прокуратура начала проверку

«По предварительным данным, сегодня, 27 сентября текущего года, четверым пятиклассникам оказана медицинская помощь из-за плохого самочувствия (отравления). Прокуратура оценит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законность организации питания детей в образовательном учреждении, а также своевременность оказания медицинской помощи», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В свою очередь директор школы Александр Казанцев сообщил корреспонденту НГС, что за медицинской помощью обратились «порядка четырёх человек» из пятого и девятого классов, но информации о том, что они отравились, у руководства школы нет. По словам директора, у детей симптомы ОРВИ и боль в животе, в целом заболевшие чувствуют себя удовлетворительно.



«Никто не может на сегодняшний момент факт подтвердить, что это отравление. Информации из компетентных органов [на этот счёт] нет. <…> Кто-то [из заболевших] вообще не питался в школе, а питался дома. <…> Кто-то из детей вообще со вчерашнего дня обращался в компетентные органы, в том числе и в поликлинику. Родители подтверждают, что со вчерашнего дня симптомы вот такие. <…> Температуры нет. Боль в животе и головная боль», — рассказал Александр Казанцев.



В прокуратуре в свою очередь сообщили, что примут меры, если будут на то основания.



В мае этого года из средней общеобразовательной школы посёлка Чаны в больницу привезли нескольких отравившихся школьников. В министерстве труда и социального развития Новосибирской области тогда рассказывали, что дети съели крысиный яд, который принёс один из учеников.