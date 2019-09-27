«А человек теперь кого-то заражает»: врачи сказали сибирячке, что у неё ВИЧ. Это был чужой диагноз

Жительница Новосибирска, 60-летняя Елена Терещенко, прошла обследование в поликлинике
Елена Терещенко — бывший следователь МВД, сейчас она работает юристом. У сибирячки диабет, и ей нужно проходить плановые обследования и посещать эндокринолога. Год назад Елене Терещенко назначили очередное обследование в поликлинике
«Я сдала и сижу спокойно, а весной у меня возникли проблемы со здоровьем, поэтому я к врачам ходила чаще и анализы сдавала чаще — не по теме ВИЧ, просто сдавала. В результате 28 июня я нахожусь на работе в кабинете, звонок: "Здравствуйте, Елена Юрьевна? — Да, Елена Юрьевна". Вижу, что звонят из поликлиники, общий номер. <…> Медсестра вроде даже представилась, но я не запомнила. [Спрашивает]: "Вы кровь сдавали? — Конечно, сдавала. — Вам нужно сходить провериться, у вас на ВИЧ плохие результаты". То, что я была ошарашена — мягко сказано. Я растерялась. Сказали приехать в Центр СПИД», — рассказала корреспонденту НГС пациентка.
По её словам, перезванивать в поликлинику было бесполезно, так как медработник звонила с общего номера. Поэтому она решила набрать номер Центра по профилактике и борьбе со СПИД.
«Стала звонить в Центр СПИД: "Вы знаете, мне позвонили из поликлиники, может, это шутка какая-то неумная? — Нет, вот вам нужно прийти".
[Спрашиваю]: "У меня что, прямо положительный анализ? — Да, у вас положительный анализ". У меня шок, я опять где-то на полчаса выпадаю в аут.
Потом ещё раз туда дозваниваюсь: "Вы хотя бы скажите, когда я сдавала". Думаю, может, сейчас окажется, что я не сдавала в это время, ошибка. "В сентябре 2018 года". То есть совпало — я сдавала в сентябре вообще-то, но прошло ведь 8–9 месяцев!
Это сложно представить! Учитывая, что я не наркоман, я не делала татуировок, у меня нет беспорядочных половых связей, то есть, по моим представлениям, я абсолютно не нахожусь в группе риска. Начинаешь [вспоминать] маникюр, педикюр, стоматолог и лечебное учреждение — забор крови, всё», — вспоминает Елена Терещенко.
Сначала она анонимно сдала анализы в «Инвитро», где получила отрицательные результаты анализа на ВИЧ, а 4 июля приехала в Центр СПИД, поразивший её очередями и духотой. Ещё через неделю, 11 июля, она снова поехала в центр за результатами, но врачи отправили Терещенко в регистратуру, чтобы пациентка сдала анализ ещё раз. Она отказалась и сдала ещё один анализ в платной лаборатории, он снова оказался отрицательным.
Елена Терещенко обратилась к руководству Центра СПИД — в итоге врачи подтвердили, что её анализы на ВИЧ не были ложноположительными (в таких случаях нужно сдать их снова), а были изначально отрицательными. Причём их перепутали с анализами другого пациента — вероятно, путаница произошла ещё в поликлинике. Справку о положительном заключении Терещенко так на руки и не выдали.
«Я говорю: "Тогда объясните мне, почему через 9 месяцев всё это проснулось?" Кто-то же эту кровь сдал, кто-то не знает о том, что он болен, этот человек сейчас, извините, кого-то заражает, беспорядочные половые связи [у него], или просто — в семье человек… Семья есть семья, где-то руку порезал, мало ли что. Может, этот больной человек работает поваром в детском саду, где мой ребёнок — всё в жизни может быть.
На этом мы расстались, я в принципе считаю, что это абсолютное безобразие. У каждого своё к этому отношение, я абсолютно лояльно отношусь к людям инфицированным, но для себя это не приемлю хотя бы в силу того, что у меня, видимо, скоро будут внуки»,
— объяснила сибирячка.
Она отметила, что считает странным звонок о ВИЧ спустя 9 месяцев, ведь если бы она действительно была больна, то ей должны были сразу назначить терапию. Кроме того, по её мнению, медики подвергли опасности человека, который действительно болен — Елене Терещенко сообщили, что теперь поликлиника будет искать пациента, которому реально принадлежат те анализы.
Пациентка пожаловалась сначала в Минздрав России, но её обращение перенаправили в новосибирское ведомство, которое заверило (правда, очень коротким письмом), что проводит проверку. По словам Терещенко, она пожалуется на минздрав ещё и в прокуратуру — пациентка подчёркивает, что ей не нужна материальная компенсация за моральный вред, однако сама ситуация её сильно возмутила.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Минздрав Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве заверили, что в процедурном кабинете терапевтического отделения
«В кабинете работают две медсестры: одна фиксирует данные пациента в журнале учёта забора крови на ВИЧ-инфекцию, другая наносит несмываемым маркером на пустой вакутейнер ФИО пациента и номер пробирки. Только после этого осуществляется забор крови.
В рамках данной процедуры не используются стикеры (наклейки), которые можно было бы случайно или намеренно отклеить от пробирки. В связи с чем возможность перепутать пробирки с биологическим материалом разных пациентов полностью исключена.
Ложноположительные реакции на ВИЧ-инфекцию методом ИФА встречаются в 2% случаев», — пояснили в министерстве здравоохранения.
Закон предусматривает, что пациентов необходимо информировать об анализах на ВИЧ, как только они будут готовы, отметили в пресс-службе Минздрава. При этом законодательством РФ «не предусмотрена ответственность медицинских работников и должностных лиц за несвоевременное информирование пациента о результатах анализов на ВИЧ-инфекцию», сообщили в министерстве.
В ведомстве признали, что поликлиника
«По результатам заседания комиссии принято решение усовершенствовать систему контроля за информированием пациентов с предварительным диагнозом ВИЧ-инфекция», — пообещали в Минздраве.
Как рассказала НГС юрист, эксперт по медицинским конфликтам Юлия Стибикина, за такие нарушения для медиков нет уголовной ответственности.
Кроме того, идти в суд в подобной ситуации довольно бесполезно — можно потратить «кучу денег» на экспертизы, а в итоге отсудить максимум 10 тысяч рублей.
«По таким вещам, как путаница в анализах, оптимальный вариант — если хочется побороться за свои права, — я бы порекомендовала написать на них жалобу <...> В Минздрав», — отметила юрист.
Также у пострадавшего пациента есть право пожаловаться в прокуратуру и, «главное, найти того сотрудника, который перепутал или не известил вовремя». До увольнения медработника из-за одного такого случая вряд ли дойдёт, но его могут лишить премии или назначить дисциплинарное наказание — всё зависит от позиции главного врача учреждения в этом вопросе.
Этим летом в Ленинском районе Новосибирска разгорелся скандал — в Горском микрорайоне развесили объявления о розыске девушки, которая якобы болеет ВИЧ и заражает болезнью жителей. Автору объявления грозят огромные штрафы и тюрьма.