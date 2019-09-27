«А человек теперь кого-то заражает»: врачи сказали сибирячке, что у неё ВИЧ. Это был чужой диагноз

Пациентка поликлиники № 16 Елена Терещенко узнала, что якобы больна ВИЧ, спустя 9 месяцев после сдачи анализов. Позже выяснилось, что сибирячка здорова, а анализы перепутали с результатами другого пациента Фото: Елена Терещенко

Жительница Новосибирска, 60-летняя Елена Терещенко, прошла обследование в поликлинике № 16 , и спустя 9 месяцев ей сообщили о положительном ВИЧ-статусе. Сибирячка сдала множество анализов, и ВИЧ не подтвердился — как оказалось, это был диагноз другого пациента, которого врачам придётся теперь искать.

Елена Терещенко — бывший следователь МВД, сейчас она работает юристом. У сибирячки диабет, и ей нужно проходить плановые обследования и посещать эндокринолога. Год назад Елене Терещенко назначили очередное обследование в поликлинике № 16 Ленинского района Новосибирска, в том числе предложили сдать анализы на ВИЧ и другие заболевания.



«Я сдала и сижу спокойно, а весной у меня возникли проблемы со здоровьем, поэтому я к врачам ходила чаще и анализы сдавала чаще — не по теме ВИЧ, просто сдавала. В результате 28 июня я нахожусь на работе в кабинете, звонок: "Здравствуйте, Елена Юрьевна? — Да, Елена Юрьевна". Вижу, что звонят из поликлиники, общий номер. <…> Медсестра вроде даже представилась, но я не запомнила. [Спрашивает]: "Вы кровь сдавали? — Конечно, сдавала. — Вам нужно сходить провериться, у вас на ВИЧ плохие результаты". То, что я была ошарашена — мягко сказано. Я растерялась. Сказали приехать в Центр СПИД», — рассказала корреспонденту НГС пациентка.

По её словам, перезванивать в поликлинику было бесполезно, так как медработник звонила с общего номера. Поэтому она решила набрать номер Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

«Стала звонить в Центр СПИД: "Вы знаете, мне позвонили из поликлиники, может, это шутка какая-то неумная? — Нет, вот вам нужно прийти". [Спрашиваю]: "У меня что, прямо положительный анализ? — Да, у вас положительный анализ". У меня шок, я опять где-то на полчаса выпадаю в аут.

Потом ещё раз туда дозваниваюсь: "Вы хотя бы скажите, когда я сдавала". Думаю, может, сейчас окажется, что я не сдавала в это время, ошибка. "В сентябре 2018 года". То есть совпало — я сдавала в сентябре вообще-то, но прошло ведь 8–9 месяцев!

Это сложно представить! Учитывая, что я не наркоман, я не делала татуировок, у меня нет беспорядочных половых связей, то есть, по моим представлениям, я абсолютно не нахожусь в группе риска. Начинаешь [вспоминать] маникюр, педикюр, стоматолог и лечебное учреждение — забор крови, всё», — вспоминает Елена Терещенко.



В Минздраве заверили, что в поликлинике серьёзно относятся к анализам на ВИЧ, но признали, что руководство недостаточно контролировало этот процесс Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сначала она анонимно сдала анализы в «Инвитро», где получила отрицательные результаты анализа на ВИЧ, а 4 июля приехала в Центр СПИД, поразивший её очередями и духотой. Ещё через неделю, 11 июля, она снова поехала в центр за результатами, но врачи отправили Терещенко в регистратуру, чтобы пациентка сдала анализ ещё раз. Она отказалась и сдала ещё один анализ в платной лаборатории, он снова оказался отрицательным.

Елена Терещенко обратилась к руководству Центра СПИД — в итоге врачи подтвердили, что её анализы на ВИЧ не были ложноположительными (в таких случаях нужно сдать их снова), а были изначально отрицательными. Причём их перепутали с анализами другого пациента — вероятно, путаница произошла ещё в поликлинике. Справку о положительном заключении Терещенко так на руки и не выдали.



«Я говорю: "Тогда объясните мне, почему через 9 месяцев всё это проснулось?" Кто-то же эту кровь сдал, кто-то не знает о том, что он болен, этот человек сейчас, извините, кого-то заражает, беспорядочные половые связи [у него], или просто — в семье человек… Семья есть семья, где-то руку порезал, мало ли что. Может, этот больной человек работает поваром в детском саду, где мой ребёнок — всё в жизни может быть.

На этом мы расстались, я в принципе считаю, что это абсолютное безобразие. У каждого своё к этому отношение, я абсолютно лояльно отношусь к людям инфицированным, но для себя это не приемлю хотя бы в силу того, что у меня, видимо, скоро будут внуки», — объяснила сибирячка.

Она отметила, что считает странным звонок о ВИЧ спустя 9 месяцев, ведь если бы она действительно была больна, то ей должны были сразу назначить терапию. Кроме того, по её мнению, медики подвергли опасности человека, который действительно болен — Елене Терещенко сообщили, что теперь поликлиника будет искать пациента, которому реально принадлежат те анализы.



Пациентка пожаловалась сначала в Минздрав России, но её обращение перенаправили в новосибирское ведомство, которое заверило (правда, очень коротким письмом), что проводит проверку. По словам Терещенко, она пожалуется на минздрав ещё и в прокуратуру — пациентка подчёркивает, что ей не нужна материальная компенсация за моральный вред, однако сама ситуация её сильно возмутила.



Врачи сказали, что вариант ложноположительного анализа исключён и у Елены оказался отрицательный результат на ВИЧ. Теперь предстоит выяснить, кто именно допустил ошибку, и найти пациента, которому действительно принадлежит тот положительный анализ Фото: архив НГС

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Минздрав Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве заверили, что в процедурном кабинете терапевтического отделения № 2 поликлиники № 16 , где берут кровь на анализы, процедура «находится на особом контроле».

«В кабинете работают две медсестры: одна фиксирует данные пациента в журнале учёта забора крови на ВИЧ-инфекцию, другая наносит несмываемым маркером на пустой вакутейнер ФИО пациента и номер пробирки. Только после этого осуществляется забор крови. В рамках данной процедуры не используются стикеры (наклейки), которые можно было бы случайно или намеренно отклеить от пробирки. В связи с чем возможность перепутать пробирки с биологическим материалом разных пациентов полностью исключена.

Ложноположительные реакции на ВИЧ-инфекцию методом ИФА встречаются в 2% случаев», — пояснили в министерстве здравоохранения.

Закон предусматривает, что пациентов необходимо информировать об анализах на ВИЧ, как только они будут готовы, отметили в пресс-службе Минздрава. При этом законодательством РФ «не предусмотрена ответственность медицинских работников и должностных лиц за несвоевременное информирование пациента о результатах анализов на ВИЧ-инфекцию», сообщили в министерстве.

В ведомстве признали, что поликлиника № 16 нарушила сроки информирования в связи «с отсутствием контроля за этим процессом со стороны руководства лечебного учреждения». В поликлинике провели врачебную комиссию.

«По результатам заседания комиссии принято решение усовершенствовать систему контроля за информированием пациентов с предварительным диагнозом ВИЧ-инфекция», — пообещали в Минздраве.

Как рассказала НГС юрист, эксперт по медицинским конфликтам Юлия Стибикина, за такие нарушения для медиков нет уголовной ответственности.