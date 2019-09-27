«Это западная мода»: отловщикам бездомных зверей запретят убивать бродячих собак и котов

В документе уточняется, что это делается в целях предотвращения эпидемий и причинения вреда имуществу граждан и юридических лиц. Процесс отлова будут снимать на видеокамеры, а фотографии пойманных животных с их описаниями собираются размещать в интернете. Для всего этого будут нанимать подрядчиков через систему госзакупок.

Такое предложение властей появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 26 сентября. Согласно проекту постановления, с бездомными животными больше нельзя будет обходиться жестоко — их будут забирать в приюты, лечить и стерилизовать, а после выпускать обратно в те места, откуда забрали.

Как пояснил корреспонденту НГС зампредседателя комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике Денис Субботин, стратегия имеет несколько спорных моментов. Субботин входит в комиссию, которая решала схожий вопрос о выделении средств на отлов бездомных животных в 2018 году.

«Мне в их действиях неясно два вопроса: зоозащитники, которые все эти темы продвигают, хотят быть добрыми за деньги государства. Одно дело, если тебе внутренне жалко зверушку — возьми её домой, корми её, пои. А [зоозащитники считают:] вот есть государство, область или район, то пусть они к ним хорошо относятся. Это же с Запада к нам идут такие веяния. У нас люди живут не так хорошо, если честно. Если бы все жили как в Швейцарии, может, и надо было бы сосредотачиваться на проблеме бездомных животных и так активно муссировать», — заметил Субботин.

По его мнению, выбранные чиновниками методы неэффективны в случае с одичавшими собаками.

«Нужно же понимать, что есть разные собаки: те, которые отвязались или потерялись, у которых хозяин умер. А вторая грань вопроса — это наши свалки, заброшенные предприятия, где живут животные, которые формально считаются домашними, но по сути уже одичавшие. Они другая порода, представляющая реальную опасность для людей. Их выпускать назад нельзя. Я конкретно против этого. Это благое намерение, которое может [плохо] отозваться», — уверен депутат.