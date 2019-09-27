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«Это западная мода»: отловщикам бездомных зверей запретят убивать бродячих собак и котов

Вместо этого животных собираются стерилизовать и выпускать обратно на улицы Новосибирска

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Теперь с потерявшимися собаками нельзя будет жестоко обращаться

Теперь с потерявшимися собаками нельзя будет жестоко обращаться

Управление ветеринарии Новосибирской области предложило перестать убивать бездомных и потерявшихся собак и кошек.

Такое предложение властей появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 26 сентября. Согласно проекту постановления, с бездомными животными больше нельзя будет обходиться жестоко — их будут забирать в приюты, лечить и стерилизовать, а после выпускать обратно в те места, откуда забрали.

В документе уточняется, что это делается в целях предотвращения эпидемий и причинения вреда имуществу граждан и юридических лиц. Процесс отлова будут снимать на видеокамеры, а фотографии пойманных животных с их описаниями собираются размещать в интернете. Для всего этого будут нанимать подрядчиков через систему госзакупок.

Как пояснил корреспонденту НГС зампредседателя комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике Денис Субботин, стратегия имеет несколько спорных моментов. Субботин входит в комиссию, которая решала схожий вопрос о выделении средств на отлов бездомных животных в 2018 году.

«Мне в их действиях неясно два вопроса: зоозащитники, которые все эти темы продвигают, хотят быть добрыми за деньги государства. Одно дело, если тебе внутренне жалко зверушку — возьми её домой, корми её, пои. А [зоозащитники считают:] вот есть государство, область или район, то пусть они к ним хорошо относятся. Это же с Запада к нам идут такие веяния. У нас люди живут не так хорошо, если честно. Если бы все жили как в Швейцарии, может, и надо было бы сосредотачиваться на проблеме бездомных животных и так активно муссировать», — заметил Субботин.

По его мнению, выбранные чиновниками методы неэффективны в случае с одичавшими собаками. 

«Нужно же понимать, что есть разные собаки: те, которые отвязались или потерялись, у которых хозяин умер. А вторая грань вопроса — это наши свалки, заброшенные предприятия, где живут животные, которые формально считаются домашними, но по сути уже одичавшие. Они другая порода, представляющая реальную опасность для людей. Их выпускать назад нельзя. Я конкретно против этого. Это благое намерение, которое может [плохо] отозваться», — уверен депутат.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства с просьбой прокомментировать, будут ли проект обсуждать с депутатами и каким образом управление ветеринарии предлагает бороться с агрессивными животными.

Проект опубликовали после скандала, связанного с городской службой отлова. Новосибирский центр по проблемам домашних животных неоднократно вызывал претензии со сторон горожан и зоозащитников. Например, в апреле в Первомайском сквере Новосибирска прошёл массовый митинг против жестокого обращения с бездомными животными, оказавшимися в городской службе отлова.

В декабре прошлого года появилась информация, в Новосибирском центре по проблемам домашних животных массово усыпят собак перед Новым годом — в НЦПДЖ эту информацию опровергли, но новосибирцы решили забрать нескольких псов к себе. 

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    КОММЕНТАРИИ (76)

    27 сен 2019 в 16:36

    Выпускать обратно в город это очень спорное решение. Стерилизованное животное продолжает оставаться переносчиком заразы и агрессии. Если уж хотите как на западе, то создавайте им приют. Что бы они бегали как на воле, но в отгороженном участке. И кормить вы их будете. До конца их дней.

    кхее
    27 сен 2019 в 16:33

    Ну тогда придется применять опробованные деревенские методы, к сожалению, сейчас они попадают под статью. Бродячих тварей быть на улицах не должно, они опасны.

    27 сен 2019 в 16:37

    С таким подходом вообще перестанут что-либо делать.
    Где деньги?
    А вот - поймали-отпустили.
    Правильно написано - если так сильно любите - хоть в десны с ними целуйтесь, но на своей территории и за свой счет.