Котики улетают в сентябре: зоопарк отправил двух манулов в Германию

Двух манулов из Новосибирского зоопарка отправили на новое место жительства — теперь на них смогут посмотреть посетители одного из немецких зоопарков.

«Инспекторы регионального Россельхознадзора проконтролировали вывоз двух самцов забайкальских манулов, рожденных в 2016 и 2018 годах в зоопарке Дессау, Германия. Отправитель — МУП "Новосибирский зоологический парк имени Р.А. Шило"», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области. Манулов отправили в Германию самолётом из Толмачёво.