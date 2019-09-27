Котики улетают в сентябре: зоопарк отправил двух манулов в Германию

Двух манулов из Новосибирского зоопарка отправили на новое место жительства — теперь на них смогут посмотреть посетители одного из немецких зоопарков.
«Инспекторы регионального Россельхознадзора проконтролировали вывоз двух самцов забайкальских манулов, рожденных в 2016 и 2018 годах в зоопарке Дессау, Германия. Отправитель — МУП "Новосибирский зоологический парк имени Р.А. Шило"», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области. Манулов отправили в Германию самолётом из Толмачёво.
Манулы содержатся в Новосибирском зоопарке 25 лет. «Все манулы, поступившие в Новосибирский зоопарк, были отловлены в 1994–1995 годах на границе республики Тыва и Монголии. До 1994 года в зоопарке содержались только отдельные особи. За период с 1995 по 2003 год в нашем зоопарке родилось 40 малышей. Наш зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида», — отмечают в зоопарке.
23 апреля в Новосибирском зоопарке отмечали День манула и в честь этого устраивали показательное кормление этого сурового кота.