Прокуратура заинтересовалась пугающим рвом возле двухэтажки на Королёва

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска начала проверку после новости НГС о глубоком рве на улице Королёва, который испугал жильцов дома № 7 .



«Прокуратура проводит проверку, о результатах которой будет сообщено дополнительно», — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.



Ранее жильцы старого двухэтажного дома № 7 на улице Королёва пожаловались на то, что рабочие вырыли глубокую траншею под их окнами для проведения труб к строящемуся ЖК. Из-за этого жильцы начали бояться обрушения.



«Жители опасаются, что это небезопасно, что это не соответствует нормам. Так близко нельзя копать с жилым домом. Даже одного метра нет между домом и ямой. Никто не отвечает, кто дал разрешение, с кем согласовано. <…> Дом старый. Есть риск обвала и прорыва труб», — сообщила в редакцию НГС местная жительница Светлана.

