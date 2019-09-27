Прокуратура заинтересовалась пугающим рвом возле двухэтажки на Королёва

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска начала проверку после новости НГС о глубоком рве на улице Королёва, который испугал жильцов дома
«Прокуратура проводит проверку, о результатах которой будет сообщено дополнительно», — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.
Ранее жильцы старого двухэтажного дома
«Жители опасаются, что это небезопасно, что это не соответствует нормам. Так близко нельзя копать с жилым домом. Даже одного метра нет между домом и ямой. Никто не отвечает, кто дал разрешение, с кем согласовано. <…> Дом старый. Есть риск обвала и прорыва труб», — сообщила в редакцию НГС местная жительница Светлана.
В свою очередь директор «ЗАО СМС» Сергей Болотников, чья компания и занимается прокладкой труб, тогда заверял, что никакой угрозы для дома нет.
«Дом не старый, он не признан аварийным, ничего он не обрушится. Вибрации никакой нет. Работает экскаватор, земля мягкая. На месте убранных деревьев посадят новые, траншею засыплют. Страшного ничего нет», — пояснял Сергей Болотников.
Детали проверки, которую сейчас проводят работники прокуратуры Дзержинского района, корреспонденту НГС узнать не удалось. В ведомстве сообщили, что не смогут дать комментарии, пока проверка не завершится.