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Прокуратура заинтересовалась пугающим рвом возле двухэтажки на Королёва

Жильцов старого дома смутила вырытая под окнами глубокая траншея — они боятся обрушения

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Траншею вырыли возле дома <nobr class="_">№ 7</nobr> на улице Королёва — компания-застройщик заверила, что бояться нечего

Траншею вырыли возле дома № 7 на улице Королёва — компания-застройщик заверила, что бояться нечего

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска начала проверку после новости НГС о глубоком рве на улице Королёва, который испугал жильцов дома № 7.

«Прокуратура проводит проверку, о результатах которой будет сообщено дополнительно», — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее жильцы старого двухэтажного дома № 7 на улице Королёва пожаловались на то, что рабочие вырыли глубокую траншею под их окнами для проведения труб к строящемуся ЖК. Из-за этого жильцы начали бояться обрушения.

«Жители опасаются, что это небезопасно, что это не соответствует нормам. Так близко нельзя копать с жилым домом. Даже одного метра нет между домом и ямой. Никто не отвечает, кто дал разрешение, с кем согласовано. <…> Дом старый. Есть риск обвала и прорыва труб», — сообщила в редакцию НГС местная жительница Светлана.

В свою очередь директор «ЗАО СМС» Сергей Болотников, чья компания и занимается прокладкой труб, тогда заверял, что никакой угрозы для дома нет.

«Дом не старый, он не признан аварийным, ничего он не обрушится. Вибрации никакой нет. Работает экскаватор, земля мягкая. На месте убранных деревьев посадят новые, траншею засыплют. Страшного ничего нет», — пояснял Сергей Болотников.

Детали проверки, которую сейчас проводят работники прокуратуры Дзержинского района, корреспонденту НГС узнать не удалось. В ведомстве сообщили, что не смогут дать комментарии, пока проверка не завершится.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    27 сен 2019 в 14:55

    Жители этого дома голосовали? Проверить каждого. Если нет, то и ров сами пусть зарывают.

    правильный строитель
    27 сен 2019 в 15:23

    В том то и беда, что вы траншею засыпите. Траншею необходимо засыпать с послойным уплотнение через 300 мм максимум, согласно СП. А вы только засыпаете и люди затем мучаются с провалами. Для вас информация - Сергей Болотников!!! Деньги нужно отрабатывать, а не отмывать.

    Старый Гость
    27 сен 2019 в 15:02

    Вот если бы Навального заинтересовала это яма, тогда жильцы этого дома попросили выкопать глубже эту яму и местный пролетариат был бы солидарен с жильцами.