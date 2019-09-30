В Новосибирске закрылся Black Star Burger — заведение пустует уже неделю

Black Star Burger не работает уже несколько дней, телефоны компании не отвечают Фото: Стас Соколов / НГС

Закусочная Black Star Burger не работает уже почти неделю. Двери заведения оказались закрыты для посетителей в минувший вторник, 24 сентября. На дверях бургерной появилось объявление, что заведение не работает «по техническим причинам». Что это за причины, выяснить НГС не удалось: в компаниях, которые расположены по этому же адресу, автору рассказали, что ни о каких проблемах с электричеством, водоснабжением, канализацией и прочим они не слышали и работают в обычном режиме. Попытки дозвониться по телефону, который указан на сайте сети, результатов не дали — трубку ни разу никто не поднял. Представитель владельца помещения на вопрос, сдаются ли в аренду площади, которые занимает бургерная, ответил осторожно: «Пока нет». В минувшую пятницу, по наблюдению корреспондентов НГС, из помещения Black Star Burger выносили продукты.



По данным «Контур.Фокус», владельцами московской компании «БСБ Рус», которая открыла новосибирское заведение, являются Чассем Нзале Трифен Вальтер и Курьянов Павел (они же входят в состав учредителей компаний, которым принадлежат другие проекты «Блек Стар»). В базе «Контур.Фокус» также есть сведения о блокировке банковских счетов этой компании с 20 сентября этого года. По единственному телефону, который был указан при регистрации этой организации, корреспонденту НГС ответили, что обладатель этого номера «с марта не работает в «Блек Стар»». Не работает в бургерной и доставка. В соответствующем разделе сайта сети, если указать, что вы находитесь в Новосибирске, появляется сообщение «Доставки в вашем городе нет». Корреспондент НГС решил проверить, работает ли заведение хотя бы через внешние сервисы. Например сервис «Яндекс.Еда» принял заказ и оплату за него, однако примерно через час раздался звонок и сотрудник доставки, извиняясь, сообщил, что курьер обнаружил закрытое заведение.

Нечастых потенциальных посетителей встречает объявление с извинениями Фото: Стас Соколов

«Телефоны у них не отвечают, так что мы даже не знаем, работают ли они. Приносим извинения, деньги сейчас вернутся к вам на карту», — сообщил сотрудник «Яндекс.Еды».



Black Star Burger открылся в Новосибирске в декабре 2018 года. С самого начала заведение сопровождали технические сложности. В первый же день работы в помещении сломалась система нагрева воздуха, в результате чего первые посетители вынуждены были есть одетыми в пуховики и шубы.

В апреле закусочная закрылась снова, на этот раз более чем на две недели — из-за технических сложностей, и только к концу месяца заведение возобновило работу.

Последние месяцы, впрочем, бургерная выглядела пустынной. Публика собиралась в основном под вечер, и то занятыми оказывались едва ли половина столов.



Чуть раньше в соседнем помещении уже закрылся магазин одежды бренда Black Star Фото: Black Star Burger