В Новосибирске закрылся Black Star Burger — заведение пустует уже неделю

Закусочная Black Star Burger не работает уже почти неделю. Двери заведения оказались закрыты для посетителей в минувший вторник, 24 сентября. На дверях бургерной появилось объявление, что заведение не работает «по техническим причинам». Что это за причины, выяснить НГС не удалось: в компаниях, которые расположены по этому же адресу, автору рассказали, что ни о каких проблемах с электричеством, водоснабжением, канализацией и прочим они не слышали и работают в обычном режиме.
Попытки дозвониться по телефону, который указан на сайте сети, результатов не дали — трубку ни разу никто не поднял. Представитель владельца помещения на вопрос, сдаются ли в аренду площади, которые занимает бургерная, ответил осторожно: «Пока нет». В минувшую пятницу, по наблюдению корреспондентов НГС, из помещения Black Star Burger выносили продукты.
По данным «Контур.Фокус», владельцами московской компании «БСБ Рус», которая открыла новосибирское заведение, являются Чассем Нзале Трифен Вальтер и Курьянов Павел (они же входят в состав учредителей компаний, которым принадлежат другие проекты «Блек Стар»). В базе «Контур.Фокус» также есть сведения о блокировке банковских счетов этой компании с 20 сентября этого года. По единственному телефону, который был указан при регистрации этой организации, корреспонденту НГС ответили, что обладатель этого номера «с марта не работает в «Блек Стар»».
Не работает в бургерной и доставка. В соответствующем разделе сайта сети, если указать, что вы находитесь в Новосибирске, появляется сообщение «Доставки в вашем городе нет». Корреспондент НГС решил проверить, работает ли заведение хотя бы через внешние сервисы. Например сервис «Яндекс.Еда» принял заказ и оплату за него, однако примерно через час раздался звонок и сотрудник доставки, извиняясь, сообщил, что курьер обнаружил закрытое заведение.
«Телефоны у них не отвечают, так что мы даже не знаем, работают ли они. Приносим извинения, деньги сейчас вернутся к вам на карту», — сообщил сотрудник «Яндекс.Еды».
Black Star Burger открылся в Новосибирске в декабре 2018 года. С самого начала заведение сопровождали технические сложности. В первый же день работы в помещении сломалась система нагрева воздуха, в результате чего первые посетители вынуждены были есть одетыми в пуховики и шубы.
В апреле закусочная закрылась снова, на этот раз более чем на две недели — из-за технических сложностей, и только к концу месяца заведение возобновило работу.
Последние месяцы, впрочем, бургерная выглядела пустынной. Публика собиралась в основном под вечер, и то занятыми оказывались едва ли половина столов.
Новосибирские рестораторы, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС, говорят, что слышали о проблемах Black Star Burger еще несколько месяцев назад. По их мнению, посетители, которые были в заведении последние полгода, едва ли могли генерировать прибыль, способную перекрыть ставки по аренде помещения на улице Ленина.
Если Black Star Burger закроется окончательно, помещение на улице Ленина снова начнет поиск арендаторов. Ранее на этом месте работал «Сбербанк», после него площади пустовали. Кстати, в похожей ситуации в июле 2018 года оказался «Макдоналдс», который закрылся на «Студенческой». После на его месте открылись сразу несколько заведений местных рестораторов.