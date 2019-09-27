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Дороги и транспорт

Новосибирск и Барнаул соединят скоростной железной дорогой

На магистраль хотят потратить 76 миллиардов

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Новую железную дорогу до Барнаула планируют построить к 2025 году

Новую железную дорогу до Барнаула планируют построить к 2025 году

«Российские железные дороги» включили в свои планы развития строительство новой скоростной железнодорожной магистрали между Новосибирском и Барнаулом. 

Об этом следует из Долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года. Из него следует, что стоимость строительства по базовой оценке достигает 76 миллиардов рублей. Сроки строительства в документе не указаны.

На прошлой неделе между Новосибирском, Омском, Томском и Барнаулом тестировали «Ласточку» — самый новый и быстрый российский электропоезд. Корреспонденты НГС одними из первых прокатились в нём и узнали, что внутри поезда. Сейчас, по данным сайта РЖД, до Барнаула из Новосибирска можно добраться на нескольких поездах и пригородных электричках за 4–5 часов. «Ласточка» и новая железная дорога позволят сократить время в пути, уверены в РЖД.

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    КОММЕНТАРИИ (50)

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    27 сен 2019 в 13:46

    И кому она нужна? Даже у нас на работе все на автомобилях ездят. Не будет спроса затраты не окупятся.

    27 сен 2019 в 13:50

    Э-э-э... А зачем? Я бы понял до Горно-Алтайска электричка, - это да!

    Фото пользователя
    27 сен 2019 в 13:55

    А зачем нужна скоростная дорога? Чтобы с Барнаула в Новосибирск на работу ездить?