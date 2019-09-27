Новосибирск и Барнаул соединят скоростной железной дорогой

«Российские железные дороги» включили в свои планы развития строительство новой скоростной железнодорожной магистрали между Новосибирском и Барнаулом.

Об этом следует из Долгосрочной программы развития РЖД до 2025 года. Из него следует, что стоимость строительства по базовой оценке достигает 76 миллиардов рублей. Сроки строительства в документе не указаны.

На прошлой неделе между Новосибирском, Омском, Томском и Барнаулом тестировали «Ласточку» — самый новый и быстрый российский электропоезд. Корреспонденты НГС одними из первых прокатились в нём и узнали, что внутри поезда. Сейчас, по данным сайта РЖД, до Барнаула из Новосибирска можно добраться на нескольких поездах и пригородных электричках за 4–5 часов. «Ласточка» и новая железная дорога позволят сократить время в пути, уверены в РЖД.

