У новосибирца, получившего от Путина медаль, забрали часть пенсии из-за долгов его тёзки

Приставы спутали Алексея Соколова с полным тёзкой из Кемерово Фото: Александр Ощепков / НГС, Екатерина Овчинникова

Счета новосибирца Алексея Соколова заблокировали в Сбербанке, после того как он оформил себе банковскую карту для перечисления пенсии — приставы из кузбасского города Анжеро-Судженска спутали его с полным тёзкой из Кемерово. Как сообщил в редакцию НГС сам Алексей Соколов, для его счетов эта блокировка стала уже второй. Причём, по словам мужчины, обе были ошибочными. В первый раз он столкнулся с проблемой в 2017 году. Ему удалось выяснить, что счета в ВТБ заблокировали из-за его полного тёзки из Кемерово, задолжавшего крупную сумму — у них совпали и ФИО, и дата рождения.

Тогда история закончилась хорошо — в банке перед Соколовым извинились и деньги вернули. В августе этого года новосибирец вышел на пенсию и оформил себе в Сбербанке новую банковскую карту для начисления на неё пенсии. Через какое-то время он узнал, что его счёт снова арестовали, а деньги, которые были у него на сберегательной книжке Сбербанка, сняли 9 лет назад. При этом, отмечает Соколов, никаких уведомлений он не получал. «Позвонил сразу в Сбербанк и оставил заявку. Спустя несколько дней они прислали СМС с таким текстом: "Алексей Николаевич, в банк поступило постановление № 1608/17/42001-ИП о взыскании средств в размере 214 тысяч рублей с ваших счетов. Взыскание исполнено на 494 рубля. По закону банк обязан исполнять требования службы судебных приставов. Ответственность за корректность указанных сведений лежит на судебном приставе-исполнителе"», — цитирует ответ Сбербанка новосибирец. Пенсионер уверен, что в сложившейся ситуации виноваты как приставы, так и банк. Также Алексей Соколов подчеркнул, что получил ответ от начальника ФССП Анжеро-Судженска Михаила Дубасова, в котором говорилось, что списанные в 2010 году деньги ему не вернут.

«На вопрос, вернут ли деньги, которые списаны аж в 2010 году, он ответил, что базы нет у них за 2010 год и сотрудники все поменялись, и он никак тут уже не поможет. Я уже месяц нахожусь на пенсии без средств на существование, на мне висит кредит и коммунальные платежи. Деньги мне приходится занимать у родственников, потому что мои я получу непонятно когда», — пожаловался сибиряк. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе сибирского банка ПАО «Сбербанк», 25 сентября аресты со счёта Соколова сняли и сейчас его счёт активен. Корреспондент НГС также направил запрос в пресс-службу ФССП по Кемеровской области с просьбой уточнить, по какой причине приставы не сверили документы должника с документами новосибирца, а также когда Алексею Соколову вернут списанные с его сберегательного счёта деньги. На момент публикации редакция ответа от службы судебных приставов не получила. Алексей Соколов более 30 лет проработал на станции «Новосибирск-Южный» составителем поездов. В прошлом году президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед отечеством 2-й степени».