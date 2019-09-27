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Дороги и транспорт

Не только начальника: в фонде ЖКХ рассказали, кого будут возить на новой Camry за 2 миллиона

Чиновники уверяют, что взносы на капремонт на покупку машины тратить не будут

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Фонд планирует потратить на автомобиль 2 миллиона рублей

Фонд планирует потратить на автомобиль 2 миллиона рублей

В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области объяснили, для чего и на какие деньги региональный фонд модернизации ЖКХ решил купить «Тойоту Камри».

Согласно документам госзакупки, появившейся 18 сентября, фонду требуется «Тойота Камри» или её эквивалент в цвете чёрный металлик. Начальная (максимальная) цена закупки — 1 миллион 991 тысяча рублей.

«Приобретение дополнительного транспортного средства необходимо в целях ежедневного оперативного выполнения функций регионального оператора по контролю за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, сопровождения работы по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, для участия в судебных процессах в судах различных инстанций на территории всей Новосибирской области», — передали в пресс-службе губернатора и правительства ответ министра ЖКХ и энергетики НСО Дениса Архипова.

На этом автомобиле во время служебных поездок будут ездить исполнительный директор фонда и другие работники организации, подчёркивается в ответе.

«Выбор автомобиля данной категории обусловлен надежностью, высокими техническими характеристиками, позволяющими длительно эксплуатировать транспортное средство без вложения дополнительных денежных средств и, при необходимости последующего технического обслуживания, относительно невысокой стоимости расходных материалов», — говорится в ответе.

Кроме того, в ответе отмечается, что на административно-хозяйственные нужды фонда тратится субсидия. Деньги на автомобиль «не имеют отношения к фонду капитального ремонта многоквартирных домов, формируемому за счёт средств собираемых взносов на капитальный ремонт, поскольку их целевое назначение строго регламентировано Жилищным кодексом Российской Федерации».

В начале сентября стало известно, что власти Новосибирской области предложили поднять тарифы на капитальный ремонт — с 2020 года новосибирцам придётся платить 8,9 рубля за квадратный метр вместо нынешних 7,05 рубля. Такое предложение министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

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