Не только начальника: в фонде ЖКХ рассказали, кого будут возить на новой Camry за 2 миллиона

В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области объяснили, для чего и на какие деньги региональный фонд модернизации ЖКХ решил купить «Тойоту Камри».

Согласно документам госзакупки, появившейся 18 сентября, фонду требуется «Тойота Камри» или её эквивалент в цвете чёрный металлик. Начальная (максимальная) цена закупки — 1 миллион 991 тысяча рублей.

«Приобретение дополнительного транспортного средства необходимо в целях ежедневного оперативного выполнения функций регионального оператора по контролю за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, сопровождения работы по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, для участия в судебных процессах в судах различных инстанций на территории всей Новосибирской области», — передали в пресс-службе губернатора и правительства ответ министра ЖКХ и энергетики НСО Дениса Архипова.