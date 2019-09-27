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Происшествия

Две «Тойоты» сошлись в лобовом ДТП на трассе: погиб один человек

Ещё трёх человек увезли в больницу с травмами

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ДТП случилось из-за того, что одна из машин выехала на встречку

ДТП случилось из-за того, что одна из машин выехала на встречку

Один человек погиб, ещё трое пострадали в лобовой аварии с участием двух «Тойот» на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области.

«Сегодня около 9:00 на 1357-м километре трассы Р-254 в Коченёвском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей марки Toyota. По предварительной информации, в результате ДТП погиб мужчина, управлявший одним из автомобилей. Второй водитель, а также двое пассажиров иномарок — мужчина и женщина — доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что авария произошла после выезда одной из машин на встречную полосу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, сделали фото или видео с места трагедии, а также если среди пострадавших в этой аварии есть ваши знакомые или родственники, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

Ранее Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор водителю «девятки», который сел за руль пьяным и устроил ДТП с тремя погибшими на Троллейной.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    27 сен 2019 в 13:01

    Опять правый руль. Сколько можно? Давно пора его запретить. Он опасен.

    вопрос
    27 сен 2019 в 13:07

    А знаете почему губернатору пофиг, что у нас дороги в основном по одной полосе и нет разделителей?
    А вспомните поездку Меняйло в Толмачи.Мост на всякий случай вообще полностью перекрыли.
    Вот поэтому им и пофиг.
    Если им понадобиться поехать по ,,межгороду,, вначале запустят пару машин чистильщиков, да и сзади машина гибдд поедет.Шансы попасть в аварию минимальны.Почти 0!
    P.S- про Евдокимова писать не нужно- другой случай.

    27 сен 2019 в 13:05

    Да по моему хоть какой руль если нет мозгов