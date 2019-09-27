Две «Тойоты» сошлись в лобовом ДТП на трассе: погиб один человек

ДТП случилось из-за того, что одна из машин выехала на встречку

Один человек погиб, ещё трое пострадали в лобовой аварии с участием двух «Тойот» на федеральной трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области.



«Сегодня около 9:00 на 1357-м километре трассы Р-254 в Коченёвском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей марки Toyota. По предварительной информации, в результате ДТП погиб мужчина, управлявший одним из автомобилей. Второй водитель, а также двое пассажиров иномарок — мужчина и женщина — доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.