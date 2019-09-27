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Дороги и транспорт

«Всем нам пробки надоели, но другого нет пути»: водители увлеклись стихами по пути на работу

Сегодня утром новосибирцы посвятили стихи пробкам и задумались об ухудшении дорог зимой

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В Новосибирске водители с опасением ждут зимы — пробки станут только хуже

В Новосибирске водители с опасением ждут зимы — пробки станут только хуже

Сегодня утром, 27 сентября, пробки в Новосибирске вдохновили водителей на стихи и размышления о транспорте в городе.

Своё творчество они оставили на картах справочника 2ГИС.

Больше всего сообщений было отправлено с Большевистской и Станиславского.

В стихах новосибирцы напоминают друг другу, что началась пятница, рассказывают, как им надоели пробки, предлагают вставать пораньше и призывают хорошую жизнь.

Кто-то из водителей поднял самый философский вопрос — о необходимости автомобиля в таких условиях. Некоторые требуют компенсации за простой в пробках и рассуждают о том, почему в России нет двухэтажных автобусов.

Наиболее активно подобным творчеством новосибирцы занимаются в зимних пробках, когда заторы продолжительнее по времени. А в ноябре прошлого года новосибирские водители, уставшие стоять в пробке на Коммунальном мосту, придумали новое развлечение — они решили строить новый мост и начали делать это с помощью значков на карте 2ГИС.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    27 сен 2019 в 12:32

    вот странные люди. ежедневно стоят в пробке на одних и тех же дорогах, в одних и тех же местах - и ничерта не умнеют.
    вот как так?
    просто задай себе впосро: как я могу добираться до работы быстрее?
    может быть есть альтернативные варинты?
    но нет.
    не умнеют годами и все тут.