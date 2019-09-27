«Всем нам пробки надоели, но другого нет пути»: водители увлеклись стихами по пути на работу

Сегодня утром, 27 сентября, пробки в Новосибирске вдохновили водителей на стихи и размышления о транспорте в городе.
Своё творчество они оставили на картах справочника 2ГИС.
Больше всего сообщений было отправлено с Большевистской и Станиславского.
В стихах новосибирцы напоминают друг другу, что началась пятница, рассказывают, как им надоели пробки, предлагают вставать пораньше и призывают хорошую жизнь.
Кто-то из водителей поднял самый философский вопрос — о необходимости автомобиля в таких условиях. Некоторые требуют компенсации за простой в пробках и рассуждают о том, почему в России нет двухэтажных автобусов.
Наиболее активно подобным творчеством новосибирцы занимаются в зимних пробках, когда заторы продолжительнее по времени. А в ноябре прошлого года новосибирские водители, уставшие стоять в пробке на Коммунальном мосту, придумали новое развлечение — они решили строить новый мост и начали делать это с помощью значков на карте 2ГИС.