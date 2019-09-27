«Всем нам пробки надоели, но другого нет пути»: водители увлеклись стихами по пути на работу

В Новосибирске водители с опасением ждут зимы — пробки станут только хуже

Сегодня утром, 27 сентября, пробки в Новосибирске вдохновили водителей на стихи и размышления о транспорте в городе.

Своё творчество они оставили на картах справочника 2ГИС.

Больше всего сообщений было отправлено с Большевистской и Станиславского.

В стихах новосибирцы напоминают друг другу, что началась пятница, рассказывают, как им надоели пробки, предлагают вставать пораньше и призывают хорошую жизнь.

Кто-то из водителей поднял самый философский вопрос — о необходимости автомобиля в таких условиях. Некоторые требуют компенсации за простой в пробках и рассуждают о том, почему в России нет двухэтажных автобусов.