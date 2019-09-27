Областные чиновники предложили повысить себе зарплаты

«При повышении окладов месячного денежного содержания государственных служащих Новосибирской области размеры месячных окладов <...> подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», — говорится в тексте документа.

Такое предложение властей появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 26 сентября. Согласно проекту постановления, с 1 октября зарплаты областных чиновников проиндексируют, повысив в 1,043 раза (на 4,3%. — Прим. ред. ). Проект постановления должен подписать губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области предложили повысить зарплату чиновникам — с 1 октября госслужащие начнут получать на 4,3% больше.

По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в областных органах власти за 2018 год составила 61 738 рублей. Повышение на 4,3% может добавить к средней зарплате около 2600 рублей.

Сейчас проект находится на обсуждении, которое должно завершиться 4 октября. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать, в связи с чем предлагается повысить зарплату чиновникам.

В прошлом году чиновникам разрешили приобретать железнодорожные билеты бизнес-класса — их цену компенсирует бюджет. Также им возместят стоимость услуг в залах ожидания.

В начале сентября аналитики портала «Зарплата.ру» подсчитали уровень зарплат в Новосибирске на начало осени — средняя зарплата новосибирцев выросла на 9%.

