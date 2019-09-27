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Политика

Областные чиновники предложили повысить себе зарплаты

Зарплаты вырастут уже в начале октября

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Министерство труда области предложило повысить зарплаты чиновникам

Министерство труда области предложило повысить зарплаты чиновникам

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области предложили повысить зарплату чиновникам — с 1 октября госслужащие начнут получать на 4,3% больше.

Такое предложение властей появилось на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» 26 сентября. Согласно проекту постановления, с 1 октября зарплаты областных чиновников проиндексируют, повысив в 1,043 раза (на 4,3%. — Прим. ред.). Проект постановления должен подписать губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«При повышении окладов месячного денежного содержания государственных служащих Новосибирской области размеры месячных окладов <...> подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», — говорится в тексте документа.

По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в областных органах власти за 2018 год составила 61 738 рублей. Повышение на 4,3% может добавить к средней зарплате около 2600 рублей. 

Сейчас проект находится на обсуждении, которое должно завершиться 4 октября. Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать, в связи с чем предлагается повысить зарплату чиновникам.

В прошлом году чиновникам разрешили приобретать железнодорожные билеты бизнес-класса — их цену компенсирует бюджет. Также им возместят стоимость услуг в залах ожидания. 

В начале сентября аналитики портала «Зарплата.ру» подсчитали уровень зарплат в Новосибирске на начало осени — средняя зарплата новосибирцев выросла на 9%.

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    КОММЕНТАРИИ (65)

    Фото пользователя
    27 сен 2019 в 11:59

    И это правильно... Кто работает тот ест... А вы и дальше нойте и скулите... Не ходя на выборы...

    Фото пользователя
    27 сен 2019 в 12:01

    Вот умеют же повернуть. Это же обычная инфляция, всем подняли, не только чиновникам.

    Евген
    27 сен 2019 в 12:00

    Оно же всех касается? Там учителя и т.п. всем кто з/п от государства получает.