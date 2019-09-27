Жителей Калининского района оставили без трамваев на два дня

Привет! На нашем сайте появилась новая функция: теперь вы можете пожаловаться на комментарий, который вас оскорбил, обидел или, по вашему мнению, нарушил правила сайта. Нажмите на три точки под комментарием и вы увидите кнопку «пожаловаться». Чтобы нажать на неё, нужно авторизоваться.
2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Жители Калининского района Новосибирска останутся без трамваев на двое суток из-за ремонта путей.
«В связи с проведением ремонта трамвайных путей на улице Учительской в районе дома № 24Б в период с 21:00 27 сентября до 05:00 30 сентября осуществляется закрытие трамвайного движения на данном участке», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.
Трамвайный маршрут № 11 на это время кардинально изменится. От конечной остановки «Золотая Горка» трамваи будут ходить по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе и улицы Никитина до новой конечной остановки — «Сад Мичуринцев». По такой же схеме трамваи будут возить пассажиров и обратно до «Золотой Горки».
Трамваи № 14 во время ремонта путей ходить вообще не будут. Зато будет работать дополнительный трамвайный маршрут № 14к: эти трамваи будут возить пассажиров по Октябрьскому району — от остановки «Сад Мичуринцев» до остановки «Гусинобродское шоссе».
Таким образом, Калининский район полностью останется без трамвайного движения с вечера пятницы до утра понедельника.
За последние полтора месяца это уже третий случай закрытия трамвайного движения в Калининском районе на выходные. В предыдущих двух случаях коррективы в работу трамваев также внёс ремонт путей на Учительской.