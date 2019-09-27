Жителей Калининского района оставили без трамваев на два дня

Трамваи не будут ходить в Калининский район с вечера пятницы до утра понедельника Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Жители Калининского района Новосибирска останутся без трамваев на двое суток из-за ремонта путей. «В связи с проведением ремонта трамвайных путей на улице Учительской в районе дома № 24Б в период с 21:00 27 сентября до 05:00 30 сентября осуществляется закрытие трамвайного движения на данном участке», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.



Ремонтировать пути будут рядом с детской поликлиникой ГКБ № 12 на улице Учительской Фото: 2ГИС

Трамвайный маршрут № 11 на это время кардинально изменится. От конечной остановки «Золотая Горка» трамваи будут ходить по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе и улицы Никитина до новой конечной остановки — «Сад Мичуринцев». По такой же схеме трамваи будут возить пассажиров и обратно до «Золотой Горки».



Трамваи № 14 во время ремонта путей ходить вообще не будут. Зато будет работать дополнительный трамвайный маршрут № 14к : эти трамваи будут возить пассажиров по Октябрьскому району — от остановки «Сад Мичуринцев» до остановки «Гусинобродское шоссе».

Таким образом, Калининский район полностью останется без трамвайного движения с вечера пятницы до утра понедельника.

На ближайших выходных в Новосибирске будет работать дополнительный трамвайный маршрут № 14к , а трамваи № 11 будут ходить по изменённой схеме Фото: 2ГИС