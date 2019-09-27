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Дороги и транспорт

Жителей Калининского района оставили без трамваев на два дня

На улице Учительской продолжают ремонтировать пути

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Трамваи не будут ходить в Калининский район с вечера пятницы до утра понедельника

Трамваи не будут ходить в Калининский район с вечера пятницы до утра понедельника

Жители Калининского района Новосибирска останутся без трамваев на двое суток из-за ремонта путей. 

«В связи с проведением ремонта трамвайных путей на улице Учительской в районе дома № 24Б в период с 21:00 27 сентября до 05:00 30 сентября осуществляется закрытие трамвайного движения на данном участке», — сообщили в Центре управления городским автоэлектротранспортом.

Ремонтировать пути будут рядом с детской поликлиникой ГКБ <nobr class="_">№ 12</nobr> на улице Учительской

Ремонтировать пути будут рядом с детской поликлиникой ГКБ № 12 на улице Учительской

Трамвайный маршрут № 11 на это время кардинально изменится. От конечной остановки «Золотая Горка» трамваи будут ходить по проспекту Дзержинского, улице Волочаевской, Гусинобродскому шоссе и улицы Никитина до новой конечной остановки — «Сад Мичуринцев». По такой же схеме трамваи будут возить пассажиров и обратно до «Золотой Горки».

Трамваи № 14 во время ремонта путей ходить вообще не будут. Зато будет работать дополнительный трамвайный маршрут № 14к: эти трамваи будут возить пассажиров по Октябрьскому району — от остановки «Сад Мичуринцев» до остановки «Гусинобродское шоссе».

Таким образом, Калининский район полностью останется без трамвайного движения с вечера пятницы до утра понедельника.

На ближайших выходных в Новосибирске будет работать дополнительный трамвайный маршрут <nobr class="_">№ 14к</nobr>, а трамваи <nobr class="_">№ 11</nobr> будут ходить по изменённой схеме

На ближайших выходных в Новосибирске будет работать дополнительный трамвайный маршрут № 14к, а трамваи № 11 будут ходить по изменённой схеме

За последние полтора месяца это уже третий случай закрытия трамвайного движения в Калининском районе на выходные. В предыдущих двух случаях коррективы в работу трамваев также внёс ремонт путей на Учительской. 

Также сейчас по изменённой схеме ходят автобусы № 1 и 16 — это связано с ремонтом теплотрассы на улице Новогодней. 

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    местный
    27 сен 2019 в 11:17

    этот анахронизм давно пора ликвидировать и расширить Учительскую и лесную дорогу на 2 полосы

    Фото пользователя
    27 сен 2019 в 11:28

    A-ha-ha-ha! Пешком походют!
    Я буду ездить на своей Тесле и раздавать всем лещей! A-ha-ha!

    Анонимно из Канады
    27 сен 2019 в 11:14

    Теперь понятно почему каршугаринг цены поднял.