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Криминал

Приставы вернули ребёнка маме — отец прятал его 2 года, а потом уехал в Москву без сына

Новосибирские приставы нашли мальчика у родственников отца

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Мужчина оставил ребёнка на родственников, а сам жил в Москве

Мужчина оставил ребёнка на родственников, а сам жил в Москве

Судебные приставы вернули жительнице Новосибирска сына — бывший муж прятал ребёнка от матери больше 2 лет.

«В отдел судебных приставов по Новосибирскому району на исполнение поступил исполнительный документ об определении места жительства ребенка 2015 года рождения с матерью. Как выяснилось, пару лет назад после развода отец забрал младенца к себе и не позволил родной матери видеться с сыном», — рассказали в Управлении ФССП по Новосибирской области.

Когда приставы приехали по адресу, где был прописан отец во время судебного процесса, оказалось, что мужчина с ребёнком там больше не живёт. По словам новых хозяев квартиры, он продал жильё и собирался уехать в другой город, также появилась информация, что он вместе с сыном переехал в микрорайон Матрёшкин двор. Тогда приставы выехали по предполагаемому адресу отца.

«Чтобы дверь открыли, судебным приставам пришлось пойти на хитрость и представиться соседями. В итоге выяснилось, что мальчик действительно находится в квартире с родственниками, а сам должник, как оказалось, уехал на заработки в Москву. В результате решение суда было исполнено, ребенок теперь будет проживать с родной матерью», — пояснили в ведомстве.

Судебные приставы зачастую работают с проблемными семьями. Так, одна из самых больших категорий должников — это родители, которые уклоняются от алиментов. Сотрудники ФССП практически каждую неделю совершают рейды по должниками — летом НГС прошёл вместе с ними по злостным неплательщикам. Каково это, убеждать мам и пап не бросать в беде своих детей — в репортаже НГС.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    Элен
    27 сен 2019 в 10:57

    Папа отобрал сына , а сам умотал..Бросил с родней крошку. И все пофигу. Главное бывшей жене насолил.А крохе мама нужна в таком возрасте очень.Мужской эгоизм и сволочизм..

    Моя увидела
    27 сен 2019 в 10:51

    В этом мире если у тебя есть яички то ты виновен и ты должен.

    С той стороны
    27 сен 2019 в 11:00

    Если объективно , то наши суды , к сожалению ПО УМОЛЧАНИЮ встают на сторону матери , еще со времён СССР , оставляя ребёнка с ней . Де факто - приоритетное право . И только если мать женщина с низкой социальной ответственностью и этот факт доказан суду , ребёнка могут оставить с отцом . На самом деле не справедливо.