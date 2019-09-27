Приставы вернули ребёнка маме — отец прятал его 2 года, а потом уехал в Москву без сына

Судебные приставы вернули жительнице Новосибирска сына — бывший муж прятал ребёнка от матери больше 2 лет.
«В отдел судебных приставов по Новосибирскому району на исполнение поступил исполнительный документ об определении места жительства ребенка 2015 года рождения с матерью. Как выяснилось, пару лет назад после развода отец забрал младенца к себе и не позволил родной матери видеться с сыном», — рассказали в Управлении ФССП по Новосибирской области.
Когда приставы приехали по адресу, где был прописан отец во время судебного процесса, оказалось, что мужчина с ребёнком там больше не живёт. По словам новых хозяев квартиры, он продал жильё и собирался уехать в другой город, также появилась информация, что он вместе с сыном переехал в микрорайон Матрёшкин двор. Тогда приставы выехали по предполагаемому адресу отца.
«Чтобы дверь открыли, судебным приставам пришлось пойти на хитрость и представиться соседями. В итоге выяснилось, что мальчик действительно находится в квартире с родственниками, а сам должник, как оказалось, уехал на заработки в Москву. В результате решение суда было исполнено, ребенок теперь будет проживать с родной матерью», — пояснили в ведомстве.
Судебные приставы зачастую работают с проблемными семьями. Так, одна из самых больших категорий должников — это родители, которые уклоняются от алиментов. Сотрудники ФССП практически каждую неделю совершают рейды по должниками — летом НГС прошёл вместе с ними по злостным неплательщикам. Каково это, убеждать мам и пап не бросать в беде своих детей — в репортаже НГС.