Приставы вернули ребёнка маме — отец прятал его 2 года, а потом уехал в Москву без сына

Судебные приставы вернули жительнице Новосибирска сына — бывший муж прятал ребёнка от матери больше 2 лет.



«В отдел судебных приставов по Новосибирскому району на исполнение поступил исполнительный документ об определении места жительства ребенка 2015 года рождения с матерью. Как выяснилось, пару лет назад после развода отец забрал младенца к себе и не позволил родной матери видеться с сыном», — рассказали в Управлении ФССП по Новосибирской области.



Когда приставы приехали по адресу, где был прописан отец во время судебного процесса, оказалось, что мужчина с ребёнком там больше не живёт. По словам новых хозяев квартиры, он продал жильё и собирался уехать в другой город, также появилась информация, что он вместе с сыном переехал в микрорайон Матрёшкин двор. Тогда приставы выехали по предполагаемому адресу отца.