На поезд между Новосибирском и Красноярском начали продавать невозвратные билеты

Компания «Российские железные дороги» впервые начала продавать невозвратные билеты на поезда 105/106, которые курсируют между Новосибирском и Красноярском.

«Продажи открыты на даты отправления с 9 по 17 декабря включительно. <...> В данном случае при покупке билетов по невозвратному тарифу пассажиры сэкономят более 70% от их обычной стоимости», — сообщает Красноярская железная дорога.

Билеты по невозвратному тарифу продаются только в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов.