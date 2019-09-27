На поезд между Новосибирском и Красноярском начали продавать невозвратные билеты

Компания «Российские железные дороги» впервые начала продавать невозвратные билеты на поезда 105/106, которые курсируют между Новосибирском и Красноярском.
«Продажи открыты на даты отправления с 9 по 17 декабря включительно. <...> В данном случае при покупке билетов по невозвратному тарифу пассажиры сэкономят более 70% от их обычной стоимости», — сообщает Красноярская железная дорога.
Билеты по невозвратному тарифу продаются только в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов.
«Невозвратный тариф не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (билета). Исключение составляют ситуации, связанные с несчастными случаями и техническими проблемами на железной дороге. В такой ситуации, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств», — говорится в сообщении компании.
О том, что на поезд есть невозвратные билеты, на сайте при покупке показывает значок с перечёркнутой стрелочкой.
Сейчас стоимость невозвратного билета на 16 декабря до Красноярска начинается от 737 рублей, самый дорогой билет в купе без различных акций стоит 3527 рублей.
Впервые невозвратные билеты стали доступны пассажирам поездов № 25/26 Москва — Ижевск и № 739/740 Москва — Воронеж 20 января 2019 года.
На прошлой неделе в Новосибирск привезли привезли самый современный российский скоростной электропоезд — «Ласточку» серии ЭС-1П.