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Дороги и транспорт

На поезд между Новосибирском и Красноярском начали продавать невозвратные билеты

Такие билеты продаются со скидкой и в купе

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Невозвратные билеты начали продавать на декабрьские поездки

Невозвратные билеты начали продавать на декабрьские поездки

Компания «Российские железные дороги» впервые начала продавать невозвратные билеты на поезда 105/106, которые курсируют между Новосибирском и Красноярском.

«Продажи открыты на даты отправления с 9 по 17 декабря включительно. <...> В данном случае при покупке билетов по невозвратному тарифу пассажиры сэкономят более 70% от их обычной стоимости», — сообщает Красноярская железная дорога.

Билеты по невозвратному тарифу продаются только в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов.

«Невозвратный тариф не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа (билета). Исключение составляют ситуации, связанные с несчастными случаями и техническими проблемами на железной дороге. В такой ситуации, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств», — говорится в сообщении компании.

О том, что на поезд есть невозвратные билеты, на сайте при покупке показывает значок с перечёркнутой стрелочкой.

Сейчас стоимость невозвратного билета на 16 декабря до Красноярска начинается от 737 рублей, самый дорогой билет в купе без различных акций стоит 3527 рублей.

Впервые невозвратные билеты стали доступны пассажирам поездов № 25/26 Москва — Ижевск и № 739/740 Москва — Воронеж 20 января 2019 года.

На прошлой неделе в Новосибирск привезли привезли самый современный российский скоростной электропоезд — «Ласточку» серии ЭС-1П.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Виктор
    27 сен 2019 в 09:12

    Решили прокатится до Красноярска с хорошей скидкой. Я, супруга, ребенок и теща. Бронирую билеты через сайт, в итоге перед оплатой выдает ошибку( код такой то, тариф неприменим). Несколько раз звонил в поддержку, бесполезно. Смените браузер, устройство и т.д. После долгих танцев с бубнами выяснилось, что по этому тарифу нельзя купить билет лицам старше 60 лет. Оператор по телефону подтвердил, что из-за ошибки программистов т.к. пенсионеры и так имеют скидку 5%, эти две скидки накладываются друг на друга, и купить билеты по этой акции пенсионерам не получается. Почему программисты не могут решить эту проблему оперативно он не смог пояснить. В описании к этой акции, в условиях этого ограничения по возрасту нет. Вот так работает наш железнодорожный монополист.

    Фото пользователя
    27 сен 2019 в 08:37

    Обычно нижнее место стоит дороже, здесь одинаковые

    Фывап
    27 сен 2019 в 08:40

    Кстати хорошая вещь. Если сосед не пришёл, будет куда ноги положить.