«Вторая машина — большая куча металла»: в Новосибирской области произошло серьезное ДТП

На месте было около пяти полицейских машин

«Стояла фура, на обочине, кабина целая, что сзади – не увидел. Она [фура] стояла и утром, и вчера тоже, аварийный знак был. Легковой автомобиль белого цвета, то ли микроавтобус, то ли крупный универсал, находился в кювете, на встречной полосе.

Как рассказал корреспонденту НГС проезжавший мимо водитель, фура стояла на обочине за день до аварии:

Поздно вечером 26 сентября на Ордынской трассе, в районе села Ярково столкнулись легковой автомобиль и фура. От удара «легковушка» получила сильные повреждения.

Рядом с ним лежал человек, его прикрывали чем-то типа картона, видимо, очевидцы.

Легковая находилась примерно на середине фуры, а части кузова лежали сзади фуры. Много было машин и людей», — описал увиденное водитель.



На место аварии приехала скорая и полиция:

«Фура ближе к обочине была, видимо, от удара уходила. Вторая машина, скорее всего "паркетник", – большая куча металла. ГАИ машин 5-6 было. (Есть ли пострадавшие? – М. В.): Судя по куску металла там все наглушняк», — рассказал корреспонденту НГС водитель Александр Пеньков.

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.



25 сентября под Новосибирском произошло ужасное ДТП — на трассе столкнулись фура и легковой автомобиль. В ГИБДД сообщили о 4 погибших.