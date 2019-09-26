Баскетбол: новосибирское «Динамо» одержало победу над клубом из Казани

22 августа 2019

Новая функция: пожаловаться на комментарий

Привет! На нашем сайте появилась новая функция: теперь вы можете пожаловаться на комментарий, который вас оскорбил, обидел или, по вашему мнению, нарушил правила сайта. Нажмите на три точки под комментарием и вы увидите кнопку «пожаловаться». Чтобы нажать на неё, нужно авторизоваться.