Баскетбол: новосибирское «Динамо» одержало победу над клубом из Казани

Сегодня, 26 сентября, баскетбольный клуб «Динамо» обыграл «Казаночку» из Казани в 1/8 финала Кубка России со счетом 79:62 (25:11, 12:22, 21:15, 21:14).
«Матч завершился уверенной победой нашей команды. Самыми результативными в нашей команде стали Ольга Воробьева, набравшая 17 очков, Екатерина Поляшова — 16 очков и Елизавета Крымова — 16 очков. Таким образом, наша команда вошла в 1/4 Кубка России, подтвердив свой статус, вошла в восьмерку сильнейших команд России», — сообщил корреспонденту НГС генеральный менеджер клуба Сергей Баженов.
Игра проходила в спорткомплексе «Север» в Новосибирске.
В этом сезоне везет не только баскетболисткам, но и новосибирским хоккеистам. Так, в понедельник, 23 сентября, ХК «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ выиграл команду «Ак Барс» из Казани. Матч закончился со счётом 4:2.