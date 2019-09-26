Новосибирец снял завораживающее видео в Гималайских горах

Материал для видео Игорь Ожерельев собирал 2,5 недели Фото: Игорь Ожерельев

Предприниматель из Новосибирска Игорь Ожерельев снял видео «Трек вокруг Аннапурны. Непал» в Гималайских горах — он запечатлел свой пеший маршрут по тропам, соединяющим деревни вокруг горного массива Аннапурна в Непале. «Трекинг вокруг Аннапурны стал моим первым многодневным серьезным опытом похода в горы. И надо сказать, что мне невероятно повезло. Это действительно эпичный маршрут. Достаточно комфортный с точки зрения нагрузки, но в то же время захватывающий с точки зрения зрелищных видов. <...> Снятые в данном видео места считаются заповедными, и во многих из них нельзя было снимать дронами. Поэтому приходилось сильно подкидывать камеру, "голосовать" вертолет или подвязывать камеру к пролетающим голубям. Так или иначе, нам удалось что-то наснимать», — подписал видео Ожерельев.

По словам Игоря Ожерельева, он ездил в путешествие ещё в начале лета, но видео удалось смонтировать только сейчас: «Обычно монтаж видео после поездки занимает около месяца, но в этот раз наснимал так много, что хватило на 3 месяца монтажа, ну и короткое тревел-видео превратилось в почти документальный фильм. Не хотелось расставаться с кадрами ради компактности. И даже при такой длине несколько сюжетов в итоге не вошли. Для меня это не профессиональная деятельность, основная моя деятельность — IT-предпринимательство и консалтинг стартапов Новосибирского Технопарка, поэтому работать над видео приходилось вечерами. В сумме потратил, наверное, более 100 часов. Находился в Непале я около двух с половиной недель, соответственно, столько времени и заняла съемка», — рассказал корреспонденту НГС предприниматель.

Видео Игоря Ожерельева