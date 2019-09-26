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Страна и мир

Новосибирец снял завораживающее видео в Гималайских горах

Игорь Ожерельев занимается IT-предпринимательством, а путешествия и съемка видео для него — хобби

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Материал для видео Игорь Ожерельев собирал 2,5 недели

Материал для видео Игорь Ожерельев собирал 2,5 недели

Предприниматель из Новосибирска Игорь Ожерельев снял видео «Трек вокруг Аннапурны. Непал» в Гималайских горах — он запечатлел свой пеший маршрут по тропам, соединяющим деревни вокруг горного массива Аннапурна в Непале. 

«Трекинг вокруг Аннапурны стал моим первым многодневным серьезным опытом похода в горы. И надо сказать, что мне невероятно повезло. Это действительно эпичный маршрут. Достаточно комфортный с точки зрения нагрузки, но в то же время захватывающий с точки зрения зрелищных видов. <...> Снятые в данном видео места считаются заповедными, и во многих из них нельзя было снимать дронами. Поэтому приходилось сильно подкидывать камеру, "голосовать" вертолет или подвязывать камеру к пролетающим голубям. Так или иначе, нам удалось что-то наснимать», — подписал видео Ожерельев. 

По словам Игоря Ожерельева, он ездил в путешествие ещё в начале лета, но видео удалось смонтировать только сейчас:

«Обычно монтаж видео после поездки занимает около месяца, но в этот раз наснимал так много, что хватило на 3 месяца монтажа, ну и короткое тревел-видео превратилось в почти документальный фильм. Не хотелось расставаться с кадрами ради компактности. И даже при такой длине несколько сюжетов в итоге не вошли. Для меня это не профессиональная деятельность, основная моя деятельность — IT-предпринимательство и консалтинг стартапов Новосибирского Технопарка, поэтому работать над видео приходилось вечерами. В сумме потратил, наверное, более 100 часов. Находился в Непале я около двух с половиной недель, соответственно, столько времени и заняла съемка», — рассказал корреспонденту НГС предприниматель. 

Видео Игоря Ожерельева

Аннапурна — горный массив в Гималаях. Высочайшая точка массива — Аннапурна I (8091 м) — является десятым по высоте из четырнадцати восьмитысячников мира.

Новосибирцы часто снимают красивые видео. Так, например, в конце июня горожане сняли видеоролик, в котором показали ночной город с высоты птичьего полёта, — в ролике строгим голосом поют песню новосибирского автора. А спустя месяц съёмочная группа научно-популярной передачи Galileo из Германии утопила дрон в популярном у новосибирцев месте — на золоотвале ТЭЦ-5, который назвали «новосибирскими Мальдивами» из-за невероятного бирюзового цвета воды. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Вовчик1955
    26 сен 2019 в 21:04

    Фотошоп и сремота. Нам, новосибирцам, это не интересно