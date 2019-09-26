Спасатели потушили крупный пожар на Советской

Пожарным удалось потушить пожар в доме по адресу: Советская,15. Сообщение об этом появилось в официальной группе ГУ МЧС России по Новосибирской области во «ВКонтакте».
«Пожарные МЧС России с помощью специальной высотной техники ликвидировали открытое горение на крыше многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Им удалось не допустить распространения огня на ту часть кровли, которая осталась неповрежденной, и локализовать крупный пожар за один час. Во время разведки огнеборцы проверили все квартиры, эвакуировали
Для временного размещения жильцов мэрия Новосибирска предоставила два автобуса, где эвакуированные люди ожидали возвращение в квартиры», — сообщили в группе.
В МЧС уточнили, что для ликвидации огня спасатели развернули рядом с домом штаб пожаротушения. Всего применяли
«Оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях квадрокоптером обследуют здание с воздуха. Кроме того, при помощи тепловизора пожарные проверяют все квартиры на верхних этажах, чтобы исключить наличие скрытых очагов тления», — говорилось в сообщении.
Сейчас выясняют причину пожара.
Сегодня, 26 сентября, вечером в центре Новосибирска загорелась крыша дома. Пожар начался в доме на перекрёстке Советской и Октябрьской. Площадь пожара составляла около