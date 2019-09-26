Спасатели потушили крупный пожар на Советской

Пожарным удалось потушить пожар в доме по адресу: Советская,15. Сообщение об этом появилось в официальной группе ГУ МЧС России по Новосибирской области во «ВКонтакте».

«Пожарные МЧС России с помощью специальной высотной техники ликвидировали открытое горение на крыше многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Им удалось не допустить распространения огня на ту часть кровли, которая осталась неповрежденной, и локализовать крупный пожар за один час. Во время разведки огнеборцы проверили все квартиры, эвакуировали 34 человека , в том числе троих детей и инвалида. Информации о пострадавших не поступало.

