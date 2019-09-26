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Спасатели потушили крупный пожар на Советской

На тушение пожара площадью около 400 квадратных метров ушло два часа

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С помощью квадрокоптера пожарные осматривали здание

С помощью квадрокоптера пожарные осматривали здание

Пожарным удалось потушить пожар в доме по адресу: Советская,15. Сообщение об этом появилось в официальной группе ГУ МЧС России по Новосибирской области во «ВКонтакте».

«Пожарные МЧС России с помощью специальной высотной техники ликвидировали открытое горение на крыше многоквартирного пятиэтажного жилого дома. Им удалось не допустить распространения огня на ту часть кровли, которая осталась неповрежденной, и локализовать крупный пожар за один час. Во время разведки огнеборцы проверили все квартиры, эвакуировали 34 человека, в том числе троих детей и инвалида. Информации о пострадавших не поступало. 

Для временного размещения жильцов мэрия Новосибирска предоставила два автобуса, где эвакуированные люди ожидали возвращение в квартиры», — сообщили в группе.

Рядом с горящим домом спасатели развернули оперативный штаб

Рядом с горящим домом спасатели развернули оперативный штаб

В МЧС уточнили, что для ликвидации огня спасатели развернули рядом с домом штаб пожаротушения. Всего применяли 19 единиц техники, в тушении участвовали около 60 человек. Пожарные также использовали квадрокоптер и тепловизор:

«Оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях квадрокоптером обследуют здание с воздуха. Кроме того, при помощи тепловизора пожарные проверяют все квартиры на верхних этажах, чтобы исключить наличие скрытых очагов тления», — говорилось в сообщении. 

Сейчас выясняют причину пожара. 

Сегодня, 26 сентября, вечером в центре Новосибирска загорелась крыша дома. Пожар начался в доме на перекрёстке Советской и Октябрьской. Площадь пожара составляла около 400 квадратных метров. НГС следил за тушением пожара в режиме онлайн.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Из погреба
    26 сен 2019 в 20:37

    Богачи в центре сгорели. Ничуть не жаль их. Главное - не давать денег на новое жильё. пусть в погребах поживут на 101-м км, как я.

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 20:26

    быстро справились.но почему постояно пишут про пожарных и никогда про сотрудников чопа?ведь мы тоже приезжаем всегда на место происшествия для охраны.