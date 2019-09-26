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Каршеринг в Новосибирске поднял цены: теперь 15 минут поездки обойдутся в 150 рублей

Аренда прокатных машин выросла на рубль

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Аренда Volkswagen Polo стоит 10 рублей за минуту

Аренда Volkswagen Polo стоит 10 рублей за минуту

Столичный каршеринг «Делимобиль», работающий в Новосибирске, поднял цены на аренду автомобилей — каждая минута проката подорожала на 1 рубль. Например, седан Hyundai Solaris днем будет обходиться в 9 рублей в минуту по тарифу «Сказка» со страховкой. 

«Да, есть повышение. Теперь с 6 утра до 22:59 — 9 рублей за минуту, тариф «Сказка». В целом все тарифы увеличились, по всем регионам увеличение произошло», — уточнили в службе поддержки «Делимобиля». 

Аренда новых седанов Volkswagen Polo, которые недавно завезли в Новосибирск, обойдется ещё дороже — днем 10 рублей за минуту, ночью — 11 рублей. 

Конкурирующий каршеринг Cars7 пока работает по старым ценам. Аренда компактного хэтчбека Ravon R2 здесь стоит 6 рублей за минуту, седана Hyundai Solaris — 7 рублей, седана Nissan Almera с механической коробкой передач — 6 рублей. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    дедко Влас
    26 сен 2019 в 19:31

    Ну не знаю. Брал пару раз. Дорого получается. За 35 минут с меня взяли 450 рублей. Так я сам был за рулем, пока взял, пока сдал (там все фотографировать надо) муторно. Проще такси вызвать. И дешевле получится и самому баранку не надо крутить.

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 19:48

    Обдираловщики..

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 20:05

    скоро наш чоп откроет каршеринг авто с символикой чопа.