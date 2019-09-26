Каршеринг в Новосибирске поднял цены: теперь 15 минут поездки обойдутся в 150 рублей

Столичный каршеринг «Делимобиль», работающий в Новосибирске, поднял цены на аренду автомобилей — каждая минута проката подорожала на 1 рубль. Например, седан Hyundai Solaris днем будет обходиться в 9 рублей в минуту по тарифу «Сказка» со страховкой.

«Да, есть повышение. Теперь с 6 утра до 22:59 — 9 рублей за минуту, тариф «Сказка». В целом все тарифы увеличились, по всем регионам увеличение произошло», — уточнили в службе поддержки «Делимобиля».

Аренда новых седанов Volkswagen Polo, которые недавно завезли в Новосибирск, обойдется ещё дороже — днем 10 рублей за минуту, ночью — 11 рублей.