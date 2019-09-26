В Новосибирске нарисовали карту конструктивизма — на ней отметили все символы местного авангарда

В Новосибирске нарисовали карту конструктивизма — художники показали, где находятся городские символы архитектурного авангарда.
Об этом корреспонденту НГС рассказал руководитель проекта «Авторская карта Ново-Николаевска. Ново-Сибирска» Евгений Дубровин.
«Сейчас публичная версия данной карты стоит на центральных улицах при поддержке мэрии. Новая карта новосибирского конструктивизма, точнее, архитектурного авангарда была задумана как ответ на отчётливый тренд уничтожения знаковых памятников конструктивизма — признанных и непризнанных в прошлом и начале этого года. Что-то из этого наследия будет уничтожено, увы, неизбежно, но что-то с большой вероятностью может быть сохранено с выгодой для всех сторон», — объяснил он и добавил, что деньги на карту собрали через краудфандинг.
Карту выпустили в компактном формате — на неё разместили такие здания, как дом с часами, Госбанк, ДК имени Клары Цеткин, здание Новосибирского облпотребсоюза, кинотеатр «Победа» и многие другие — всего больше 200 объектов.
«Работе над картой предшествовало исследование архитектуры авангарда, в ходе которого было зафиксировано более 200 объектов в контексте этого направления. Это не только сам конструктивизм, но и рационализм, и советское ар-деко, и революционная романтика. Для первой версии карты было отобрано 43 объекта, представляющих разные функции: жилые, административные и общественно-культурные здания, расположенные в четырёх районах города», — привёл Евгений Дубровин слова художника карты, преподавателя НГУАДИ Антона Гашенко.
Карту решили распространять бесплатно на мероприятиях проекта — на лекциях, кинопоказах, выставках и фестивалях как минимум в ближайшие полтора года. В открытом доступе и большом разрешении её опубликовали в группе проекта во «ВКонтакте».
Новосибирские памятники конструктивизма действительно медленно исчезают из города — иногда случайно. Так, зимой строители повредили памятник в центре — дом «Союззолото».