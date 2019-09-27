Замурованные деревья на Богдашке освободили из бетона

После укладки газона часть поребриков убрали, но около 20 деревьев всё ещё забетонированы

«Устройство околоствольных оснований вокруг деревьев с использованием поребриков не было предусмотрено техническими условиями муниципального контракта. Выставленные поребрики вокруг деревьев были установлены без бетонирования и сейчас демонтированы. По инициативе подрядчика началось бетонирование первого околоствольного круга, но, поскольку данное решение не было согласовано с заказчиком, подрядчику пришлось исправить ошибочное решение», — говорится в ответе департамента транспорта.

Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, реконструкцию газонов у домов на улице Богдана Хмельницкого начали 25 сентября.

Деревья на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска залили бетоном по вине дорожников, ремонтирующих газоны — часть лип уже освободили от бетона.

Однако, как сообщил корреспонденту НГС один из участников движения «Защитим Богданку!» Александр, часть лип у дома на улице Богдана Хмельницкого, 36 всё ещё осталась забетонирована и окружена поребриками.

«Оно б всё, конечно, ничего, но бетонирование приствольного круга было отнюдь не единичным. По состоянию на вчерашний вечер липы, а их там штук 18–20, были уже закатаны в газон с теми самыми поребриками. Видимо, оттуда они вчера начали стелить газон и к моменту поступления команды возвращать всё как было, переделывать уже не стали», — предположил общественник.

Вчера произошёл похожий случай с деревьями на перекрёстке Красного проспекта и улицы Коммунистической в центре Новосибирска — там стволы деревьев на тротуаре закатали в цементно-песчаную смесь. После обращения НГС цементную смесь убрали.

