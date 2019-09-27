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Замурованные деревья на Богдашке освободили из бетона

Часть деревьев всё ещё окружена поребриками и залита бетоном

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После укладки газона часть поребриков убрали, но около 20 деревьев всё ещё забетонированы

После укладки газона часть поребриков убрали, но около 20 деревьев всё ещё забетонированы

Деревья на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска залили бетоном по вине дорожников, ремонтирующих газоны — часть лип уже освободили от бетона.

Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, реконструкцию газонов у домов на улице Богдана Хмельницкого начали 25 сентября. 

«Устройство околоствольных оснований вокруг деревьев с использованием поребриков не было предусмотрено техническими условиями муниципального контракта. Выставленные поребрики вокруг деревьев были установлены без бетонирования и сейчас демонтированы. По инициативе подрядчика началось бетонирование первого околоствольного круга, но, поскольку данное решение не было согласовано с заказчиком, подрядчику пришлось исправить ошибочное решение», — говорится в ответе департамента транспорта.

Так выглядели стволы большинства деревьев во время укладки газона

Так выглядели стволы большинства деревьев во время укладки газона

Однако, как сообщил корреспонденту НГС один из участников движения «Защитим Богданку!» Александр, часть лип у дома на улице Богдана Хмельницкого, 36 всё ещё осталась забетонирована и окружена поребриками.

«Оно б всё, конечно, ничего, но бетонирование приствольного круга было отнюдь не единичным. По состоянию на вчерашний вечер липы, а их там штук 18–20, были уже закатаны в газон с теми самыми поребриками. Видимо, оттуда они вчера начали стелить газон и к моменту поступления команды возвращать всё как было, переделывать уже не стали», — предположил общественник.

Вчера произошёл похожий случай с деревьями на перекрёстке Красного проспекта и улицы Коммунистической в центре Новосибирска — там стволы деревьев на тротуаре закатали в цементно-песчаную смесь. После обращения НГС цементную смесь убрали.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    27 сен 2019 в 08:03

    Это всё благодаря мне! ;)