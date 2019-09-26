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Видео: 60 пожарных выехали тушить дом на Советской, из дома выводят жильцов

Пожар начался в здании на перекрёстке с Октябрьской

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Крыша загорелась у пятиэтажного жилого дома в тихом центре

Крыша загорелась у пятиэтажного жилого дома в тихом центре

Сегодня вечером, 26 сентября, в центре Новосибирска загорелась крыша дома.

Пожар начался в доме на перекрёстке Советской и Октябрьской.

Если вы стали очевидцем пожара, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7–923–157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.

Дмитрий Здорников
Дмитрий Здорников
Дмитрий Здорников

Фотографии с места происшествия от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.

Дмитрий Здорников

Из здания эвакуировано 27 человек, из них двое — дети. Пожарные проверили квартиры и сообщили, что больше жильцов в здании нет. 

Дмитрий Здорников

«Пожар ещё не потушен, но уже локализован», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Елена Громкова

Читательница прислала нам видео, которое было снято ещё до приезда пожарных.

«Это уже минут 7–10 он горел. Я ехала с Красного проспекта, объехала на эту улицу, и пожарных не было. Они приехали ещё спустя минут 7», — пишет свидетельница происшествия.

Елена Громкова

Фото у наших читателей получаются устрашающими.

Дмитрий Здорников
Елена Громкова

Пожарные работают на внутреннем дворе.

Дмитрий Здорников

Читатели прислали видео, снятое на улице Советской неподалёку от горящего здания — дым поднимается высоко в небо.

Дмитрий Здорников

Пожарные уточняют, что для подъезда техники пришлось перекрыть движение на улицах Советской и Октябрьской. Если вы сейчас возвращаетесь домой, вам лучше выбрать другой маршрут.

Дмитрий Здорников


В пресс-службе МЧС уточнили, что пожарной технике мешают проехать припаркованные автомобили. 

«Дом относится к третьей степени огнестойкости, так как старой постройки, и имеет деревянные перекрытия. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 400 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС.

Дмитрий Здорников

Как сообщает корреспонденту НГС читатель Николай, живущий в соседнем доме, так сейчас выглядит Советская из окон.

Елена Громкова

Сотрудники МЧС разбили штаб рядом с домом.

Дмитрий Здорников

«Также работают спасатели МАСС и ГИБДД для перекрытия дорог. На данный момент проводится эвакуация людей. Площадь пожара уточняется», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Елена Громкова

Как сообщает с места наш корреспондент, горит в левом крыле дома со стороны улицы Октябрьской.

Дмитрий Здорников

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, возгорание началось в 17:10, а через минуту на место уже выехали пожарные. Всего на месте пожара задействовано 60 спасателей и 19 единиц техники.

Елена Громкова

«Фото сделано в пик пожара, ветром в один момент весь дым на Советскую задуло», — пишет очевидец.

Вид на Советскую со стороны «Кроноса»

Вид на Советскую со стороны «Кроноса»

Елена Громкова

Так пожар выглядит с высоты.

Елена Громкова

Рядом с горящим зданием собралась толпа людей.

Елена Громкова
Елена Громкова

Дым от пожара виден издалека.

Елена Громкова

Пожарные подняли лестницу.

Елена Громкова

Очевидцы  присылают нам фотографии с места происшествия.

Елена Громкова

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    Гость
    26 сен 2019 в 17:42

    И снова «случайно горят старые дома в центре»

    Гость
    26 сен 2019 в 17:48

    Центр города. Опять кому то понадобилось отличное место в центре.

    я не робот
    26 сен 2019 в 17:52

    "атличнае места в центре". Креаклы, кто-то собирается сносить капитальный пятиэтажный дом? А, а?