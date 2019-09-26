Видео: 60 пожарных выехали тушить дом на Советской, из дома выводят жильцов

Фотографии с места происшествия от нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова.
Из здания эвакуировано 27 человек, из них двое — дети. Пожарные проверили квартиры и сообщили, что больше жильцов в здании нет.
«Пожар ещё не потушен, но уже локализован», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Читательница прислала нам видео, которое было снято ещё до приезда пожарных.
«Это уже минут 7–10 он горел. Я ехала с Красного проспекта, объехала на эту улицу, и пожарных не было. Они приехали ещё спустя минут 7», — пишет свидетельница происшествия.
Фото у наших читателей получаются устрашающими.
Пожарные работают на внутреннем дворе.
Читатели прислали видео, снятое на улице Советской неподалёку от горящего здания — дым поднимается высоко в небо.
Пожарные уточняют, что для подъезда техники пришлось перекрыть движение на улицах Советской и Октябрьской. Если вы сейчас возвращаетесь домой, вам лучше выбрать другой маршрут.
В пресс-службе МЧС уточнили, что пожарной технике мешают проехать припаркованные автомобили.
«Дом относится к третьей степени огнестойкости, так как старой постройки, и имеет деревянные перекрытия. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 400 квадратных метров», — говорится в сообщении МЧС.
Как сообщает корреспонденту НГС читатель Николай, живущий в соседнем доме, так сейчас выглядит Советская из окон.
Сотрудники МЧС разбили штаб рядом с домом.
«Также работают спасатели МАСС и ГИБДД для перекрытия дорог. На данный момент проводится эвакуация людей. Площадь пожара уточняется», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Как сообщает с места наш корреспондент, горит в левом крыле дома со стороны улицы Октябрьской.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, возгорание началось в 17:10, а через минуту на место уже выехали пожарные. Всего на месте пожара задействовано 60 спасателей и 19 единиц техники.
«Фото сделано в пик пожара, ветром в один момент весь дым на Советскую задуло», — пишет очевидец.
Так пожар выглядит с высоты.
Рядом с горящим зданием собралась толпа людей.
Дым от пожара виден издалека.
Пожарные подняли лестницу.
Очевидцы присылают нам фотографии с места происшествия.