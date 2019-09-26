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Страна и мир

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

Бывший президент Франции Жак Ширак умер на 87-м году жизни

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В ноябре бывшему президенту Франции исполнилось бы 87 лет

В ноябре бывшему президенту Франции исполнилось бы 87 лет

О смерти Жака Ширака сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на агентство «Франс Пресс». По данным Franceinfo, политик умер дома в окружении членов семьи.

Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 года. 16 мая 2007 года он сложил полномочия и покинул Елисейский дворец. С этого момента Ширак стал пожизненным членом Конституционного совета Франции, а с 15 ноября участвовал в его заседаниях.

15 декабря 2011 года Жака Ширака осудили на два года условно за превышение служебных полномочий и растрату.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    С той стороны
    26 сен 2019 в 17:36

    12 -ти лет ...! он правил Францией на протяжении 12 - ти лет ! ...не 20 , не 24 , даже не 18 -ти как Брежнев , а всего 12 - ти . Вообще можно было не вспоминать .

    Вася
    26 сен 2019 в 17:33

    Нам, Новосибирцам все равно.

    Точняк
    26 сен 2019 в 17:29

    Соболезнования от лица нашего ЧОПа.