Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

В ноябре бывшему президенту Франции исполнилось бы 87 лет

О смерти Жака Ширака сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на агентство «Франс Пресс». По данным Franceinfo, политик умер дома в окружении членов семьи.

Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 года. 16 мая 2007 года он сложил полномочия и покинул Елисейский дворец. С этого момента Ширак стал пожизненным членом Конституционного совета Франции, а с 15 ноября участвовал в его заседаниях.

15 декабря 2011 года Жака Ширака осудили на два года условно за превышение служебных полномочий и растрату.

