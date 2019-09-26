Новый новосибирский суд заказал роскошный автомобиль за 2,5 миллиона

Суду понадобилась машина с подогревом сидений и беспроводной зарядкой для смартфонов (на фото — Genesis G80, который подходит под технические и ценовые характеристики) Фото: Genesis

Для созданного в Новосибирске в начале года Военного кассационного суда закупят роскошный автомобиль за 2,5 миллиона рублей — в машине должна быть аудиосистема с 6 колонками, климат- и круиз-контроль. НГС нашёл только один автомобиль, подходящий под эти требования. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 26 сентября. Согласно документам, служебный автомобиль должен быть представительского Е-класса, но ему не обязательно быть новым. Тем не менее автомобиль должен быть без неисправностей, ржавчины и повреждений салона и кузова. В технических требованиях указано, что объём двигателя не должен превышать 2,5 литра, а его мощность — не больше 200 л. с.

При этом в закупке уточняется, что автомобиль должен быть чёрного цвета, а салон — кожаным. Длина не должна превышать 5 метров. При этом в автомобиле должны быть подогрев передних сидений, климат- и круиз-контроль и аудиосистема с 6 колонками.

По наблюдениям редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, Военный кассационный суд заказал длинный представительский автомобиль, а комплектация указывает на то, что основной упор делается на комфорт пассажира на заднем сиденье. Из всей линейки автомобилей E-класса под критерии, указанные в закупке, подходит премиальный корейский автомобиль Genesis G80.

Genesis — премиальный бренд корейского автогиганта Hyundai. Под названием Genesis компания сейчас продает три премиальных седана G70, G80 и G90. Эти автомобили по техническим характеристикам и оснащенности пытаются конкурировать с Mercedes, BMW, Lexus, при этом стоят практически вдвое дешевле.

Корреспондент НГС направил запрос в Военный кассационный суд с просьбой прокомментировать, кому и для каких целей покупают автомобиль.

