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Дороги и транспорт

Новый новосибирский суд заказал роскошный автомобиль за 2,5 миллиона

Суд создали меньше года назад, а сейчас для него покупают и машину

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Суду понадобилась машина с подогревом сидений и беспроводной зарядкой для смартфонов (на фото — Genesis G80, который подходит под технические и ценовые характеристики)

Суду понадобилась машина с подогревом сидений и беспроводной зарядкой для смартфонов (на фото — Genesis G80, который подходит под технические и ценовые характеристики)

Для созданного в Новосибирске в начале года Военного кассационного суда закупят роскошный автомобиль за 2,5 миллиона рублей — в машине должна быть аудиосистема с 6 колонками, климат- и круиз-контроль. НГС нашёл только один автомобиль, подходящий под эти требования.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 26 сентября. Согласно документам, служебный автомобиль должен быть представительского Е-класса, но ему не обязательно быть новым. Тем не менее автомобиль должен быть без неисправностей, ржавчины и повреждений салона и кузова. В технических требованиях указано, что объём двигателя не должен превышать 2,5 литра, а его мощность — не больше 200 л. с. 

При этом в закупке уточняется, что автомобиль должен быть чёрного цвета, а салон — кожаным. Длина не должна превышать 5 метров. При этом в автомобиле должны быть подогрев передних сидений, климат- и круиз-контроль и аудиосистема с 6 колонками.

По наблюдениям редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, Военный кассационный суд заказал длинный представительский автомобиль, а комплектация указывает на то, что основной упор делается на комфорт пассажира на заднем сиденье. Из всей линейки автомобилей E-класса под критерии, указанные в закупке, подходит премиальный корейский автомобиль Genesis G80.

Genesis — премиальный бренд корейского автогиганта Hyundai. Под названием Genesis компания сейчас продает три премиальных седана G70, G80 и G90. Эти автомобили по техническим характеристикам и оснащенности пытаются конкурировать с Mercedes, BMW, Lexus, при этом стоят практически вдвое дешевле. 

Корреспондент НГС направил запрос в Военный кассационный суд с просьбой прокомментировать, кому и для каких целей покупают автомобиль.

В конце октября Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект о создании и упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных подразделений в регионах так называемых судебных присутствий. 

Тогда сообщалось, что в Новосибирске должен появиться кассационный военный суд, а Западно-Сибирский окружной военный суд предлагалось упразднить, передав в юрисдикцию 2-го Восточного окружного военного суда вопросы осуществления правосудия, относящиеся к ведению Западно-Сибирского окружного военного суда.

В июне этого года Генпрокуратура по СФО проводила торги на покупку похожего автомобиля. Тогда в ведомстве пояснили, что машину хотят купить для развозки корреспонденции.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    26 сен 2019 в 18:06

    объясняю как это работало даже в советское время, сегодня купили авто начальнику, он на ней ездит по работе с личным водителем, за месяц до пенсии авто списывают, продают жене начальника как металолом за 10%, начальник ездит на пенсии на данном авто)))

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 18:04

    езжу на тойоте 95 года.куплена в кредит.настоящее императорское качество не то что современые поделки.

    студ.
    26 сен 2019 в 18:18

    Вообще как бы любые требования в тендере должны быть действительно необходимы, интересно было бы послушать причину по которой нужны 6 колонок, да и аудиосистема в принципе.