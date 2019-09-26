Сибирячка красиво расписала стену рядом с Облпотребсоюзом

«Просто шла мимо и подумала, что я уже давно вижу эти стены, они всё время закрашиваются, там всё время какая-то идёт работа по записыванию <...> тегов, они всё равно появляются. И я подумала, что жителям [дома] будет интересно, если я предложу им сделать роспись, потому что я, в принципе, занимаюсь давно стрит-артом, и я вижу, что в нашем городе в основном всё-таки стены, которые расписывают художники, они остаются, то есть их не портят. <…> Я нашла ТСЖ, они пошли мне навстречу и согласовали эскиз с главным архитектором города. <…> Остальное всё я сделала сама», — рассказала корреспонденту НГС художник Янина Болдырева.

Новосибирский художник-муралист Янина Болдырева нарисовала красивую настенную композицию во внутреннем дворике между «болгарским домом» и зданием Облпотребсоюза на углу Орджоникидзе и Красного проспекта.

По её словам, в общей сложности на работу над росписью ушло около 10 дней — к концу прошлой недели всё было готово. Сама автор дала получившейся композиции название «Круговорот жизни».

На своей странице в Facebook Янина Болдырева объясняет, что эта роспись — про непрерывный цикл жизней и смертей.



«Это круговорот, круговорот жизни. То есть одно сменяется другим, [сменяются] стадии жизни, там [на рисунке] в общем-то один человек <…> как условная такая фигура и его жизнь, ну или, не знаю, жизнь любого из нас. Достаточно такая простая метафора, мне кажется», — пояснила она.

