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Сибирячка красиво расписала стену рядом с Облпотребсоюзом

Художник Янина Болдырева сделала рисунок с философским подтекстом

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Вместо стихийных надписей на этой стене появилась художественная композиция

Вместо стихийных надписей на этой стене появилась художественная композиция

Новосибирский художник-муралист Янина Болдырева нарисовала красивую настенную композицию во внутреннем дворике между «болгарским домом» и зданием Облпотребсоюза на углу Орджоникидзе и Красного проспекта.

«Просто шла мимо и подумала, что я уже давно вижу эти стены, они всё время закрашиваются, там всё время какая-то идёт работа по записыванию <...> тегов, они всё равно появляются. И я подумала, что жителям [дома] будет интересно, если я предложу им сделать роспись, потому что я, в принципе, занимаюсь давно стрит-артом, и я вижу, что в нашем городе в основном всё-таки стены, которые расписывают художники, они остаются, то есть их не портят. <…> Я нашла ТСЖ, они пошли мне навстречу и согласовали эскиз с главным архитектором города. <…> Остальное всё я сделала сама», — рассказала корреспонденту НГС художник Янина Болдырева.

По её словам, в общей сложности на работу над росписью ушло около 10 дней — к концу прошлой недели всё было готово. Сама автор дала получившейся композиции название «Круговорот жизни».

Художница сама предложила местным жителям расписать стену

Художница сама предложила местным жителям расписать стену

На своей странице в Facebook Янина Болдырева объясняет, что эта роспись — про непрерывный цикл жизней и смертей.

«Это круговорот, круговорот жизни. То есть одно сменяется другим, [сменяются] стадии жизни, там [на рисунке] в общем-то один человек <…> как условная такая фигура и его жизнь, ну или, не знаю, жизнь любого из нас. Достаточно такая простая метафора, мне кажется», — пояснила она.

Янина Болдырева работала над росписью около 10 дней

Янина Болдырева работала над росписью около 10 дней

Раньше эта стена выглядела гораздо менее эстетично

Раньше эта стена выглядела гораздо менее эстетично

Также в этом месяце известная художница Марина Ягода нарисовала граффити с девушкой-звездочётом на фасаде дома по улице Гоголя.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Марья
    26 сен 2019 в 16:39

    Я тоже люблю на заборах рисовать. И слова короткие писать.

    26 сен 2019 в 16:52

    я предлагаю в этих арках помещать портреты знаменитых людей, а сверху гордо- БРЕХЛО ГОДА!

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 16:48

    Надо выехать на место, осмотреть и решить вопрос по поводу лещей.но все машины в чопе сейчас заняты.начальник по транспорту чопа в отпуске.