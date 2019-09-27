Холодно и сыро: к Новосибирску приближается серия циклонов

Дожди в Новосибирске будут идти все выходные

«28–29 сентября мы ждём прохождения через нашу территорию серии циклонов. Они будут двигаться: с юго-запада — один, а другой — с запада на 29-е число», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Сегодня, 27 сентября, осадков не ожидается, ветер будет дуть юго-западный с переходом на юго-восточный со скоростью 4–9 м/с. Днём ожидается +10…+12 градусов.

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни — выходные в Новосибирске будут дождливыми, а начало следующей недели прохладным.

Поэтому синоптики ожидают, что в субботу, 28 сентября, во второй половине ночи и днём дождь. Ветер будет юго-восточным с переходом на западный. Ночью ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с, с порывами до 13 м/с, а днём — 5–10 м/с с порывами до 15 м/с. Температура ночью будет +4... +6 градусов, а днём +9... +11 градусов.

Ночью в воскресенье, 29 сентября, осадков не будет — во время перерыва между двумя циклонами. Днём в воскресенье синоптики снова ожидают дождь и ветер, западный и юго-западный, со скоростью 4–9 м/с. Температура ночью будет +2...+4 градуса, а днём — +8...+10 градусов.

«После выходных — мы ждём — начало недели будет довольно прохладное. Начиная с 3 октября ориентировочно мы ожидаем повышение температуры хорошее: южные будут потоки, и могут дневные температуры достигать порядка 15–20 градусов тепла», — добавила Марина Виноградова.

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.



На следующей неделе в Новосибирске к отоплению начнут подключать жилые дома.