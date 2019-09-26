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Как джип, но дешевле: новосибирцы купили более 100 пикапов

В регионе предпочитают отечественные пикапы

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УАЗ — самый популярный пикап

УАЗ — самый популярный пикап

В Новосибирске по итогам 8 месяцев 2019 года куплено 115 новых автомобилей с типом кузова пикап. По данным агентства «Автостат», новосибирцы предпочитают недорогую отечественную модель завода УАЗ.

«В топ-3 вошли УАЗ Пикап — 43 штуки, Toyota Hilux — 36 штук, Mitsubishi L200 — 16 штук», — сообщила специалист отдела информации «Автостата» Виктория Лобода. 

Пикап традиционно считается автомобилем для перевозки грузов, а чаще всего пикапы используются фермерами в сельской местности. В целом по России в 2019 году продано 6126 таких машин. Лидером по стране также является «УАЗ Пикап» (продано 2045 штук), на втором месте — Toyota Hilux (1847), на третьем — Mitsubishi L200 (1163). 

Стоимость УАЗ Пикап варьируется от 819 900 до 1 199 900 рублей. Японские конкуренты значительно дороже: Toyota Hilux стоит 2 306 000 – 2 862 000 рублей, Mitsubishi L200 оценивается в 2 069 000 – 2 702 000 рублей. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    26 сен 2019 в 18:36

    Народ не предпочитает УАЗ, у народа просто нет денег на лучшее.

    26 сен 2019 в 17:32

    Возить дрова и кабачки
    Купили.
    Разбили всем дачки.
    Разбили.

    Ну а теперь купим пикап
    И заорём как в цирке "Ап!".