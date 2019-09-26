«У нас сплошные отказы»: мама четверняшек из Новосибирска пожаловалась Андрею Малахову на чиновников

Съемки шоу с участием Марины Стекловой прошли 25 сентября Фото: Марина Стеклова / instagram.com

Героиня репортажа НГС, мама четверни Марина Стеклова, приняла участие в шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на канале «Россия» — её спросили о мерах поддержки многодетной семьи в Новосибирской области и пообещали разобраться в ситуации, когда семье отказали в льготной ипотеке.

«Красная дорожка, гарнитура, микрофон и голос Андрея объявляет: "Сейчас мы познакомимся с мамой четверняшек", — рассказала мама четверни Марина Стеклова на странице своего аккаунта в Instagram. — Я дрожащими ногами доковыляла до дивана, всё шествие сопровождалось аплодисментами, это немного смущало».



Сейчас детям полтора года Фото: Марина Стеклова

Марина Стеклова уточнила НГС, что съёмки программы прошли 25 сентября, а билеты в Москву оплатили организаторы. Утром многодетная мама улетела в Москву, а в Новосибирск вернулась вечерним рейсом. С детьми остались муж и бабушка с дедушкой. «Передача была посвящена дню рождения Ивана Ивановича Краско и его большой семье. Дальше уже рассказывали о многодетных в разных регионах, — рассказала участница шоу. — Акцент был сделан на различных льготах для многодетных семей».

Во время шоу Марина Стеклова рассказала в том числе о том, с какими трудностями столкнулась, когда её многодетная семья пыталась получить поддержку. «У нас много отказов: по ипотеке 6% — отказ, по земельному участку — отказ, по коммерческому найму мы тоже писали, получали отписки», — перечислила она. Во время шоу депутат Госдумы РФ Елена Вторыгина попросила её отправить всю информацию по ситуации, чтобы подробно в ней разобраться.

Сейчас четверым детям Козловых-Стекловых полтора года. «Бегаем в разные стороны. Дома проще, на улице разбегаются в разные стороны. В плане безопасности сложнее, в плане организации, наверное, проще — могут поиграть вместе, книжки им можно почитать», — рассказала о детях Марина Стеклова.