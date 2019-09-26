Темы

СЕЙЧАС +9°С
Пробки 8/10
usd 64.19
eur 70.59

Все новости

Все новости
Развлечения

«У нас сплошные отказы»: мама четверняшек из Новосибирска пожаловалась Андрею Малахову на чиновников

Многодетной семье пообещали помочь с ипотекой

Поделиться

8 308
56 Обсудить
Съемки шоу с участием Марины Стекловой прошли 25 сентября

Съемки шоу с участием Марины Стекловой прошли 25 сентября

Героиня репортажа НГС, мама четверни Марина Стеклова, приняла участие в шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на канале «Россия» — её спросили о мерах поддержки многодетной семьи в Новосибирской области и пообещали разобраться в ситуации, когда семье отказали в льготной ипотеке.

«Красная дорожка, гарнитура, микрофон и голос Андрея объявляет: "Сейчас мы познакомимся с мамой четверняшек", — рассказала мама четверни Марина Стеклова на странице своего аккаунта в Instagram. — Я дрожащими ногами доковыляла до дивана, всё шествие сопровождалось аплодисментами, это немного смущало». 

Сейчас детям полтора года

Сейчас детям полтора года

Марина Стеклова уточнила НГС, что съёмки программы прошли 25 сентября, а билеты в Москву оплатили организаторы. Утром многодетная мама улетела в Москву, а в Новосибирск вернулась вечерним рейсом. С детьми остались муж и бабушка с дедушкой. «Передача была посвящена дню рождения Ивана Ивановича Краско и его большой семье. Дальше уже рассказывали о многодетных в разных регионах, — рассказала участница шоу. — Акцент был сделан на различных льготах для многодетных семей».

Во время шоу Марина Стеклова рассказала в том числе о том, с какими трудностями столкнулась, когда её многодетная семья пыталась получить поддержку. «У нас много отказов: по ипотеке 6% — отказ, по земельному участку — отказ, по коммерческому найму мы тоже писали, получали отписки», — перечислила она. 

Во время шоу депутат Госдумы РФ Елена Вторыгина попросила её отправить всю информацию по ситуации, чтобы подробно в ней разобраться. 

Сейчас четверым детям Козловых-Стекловых полтора года. «Бегаем в разные стороны. Дома проще, на улице разбегаются в разные стороны. В плане безопасности сложнее, в плане организации, наверное, проще — могут поиграть вместе, книжки им можно почитать», — рассказала о детях Марина Стеклова. 

Когда будет эфир с участницей из Новосибирска, пока не известно, в ближайшее время ассистенты программы должны позвонить Стекловой и сообщить дату выхода.   

В августе жительница Новосибирска Ольга Шарыпова приняла участие в шоу «Поле Чудес» на Первом канале — она не прошла в финал, но получила подарки и поцеловалась с Леонидом Якубовичем. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

шоутелевидениемногодетные семьи

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (56)

    Диванный эксперт
    26 сен 2019 в 17:02

    А что они сделали для страны чтобы претендовать на льготы?

    Неясно
    26 сен 2019 в 17:06

    Этой семье трехкомнатную квартиру на Родниках по соцнайму дали, об этом не раз упоминалось на НГС. Зачем в долговую петлю лезть, пусть даже это ипотека под 6%? Или человеку сколько ни дай, все мало?

    уася
    26 сен 2019 в 17:07

    Социальная помощь в виде бесплатной квартиры положена только дитям высокопоставленных чиновников. Смешно что люди не знают этого. Живем то в Роиссе!