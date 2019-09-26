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Дороги и транспорт

Самолёт из Новосибирска в Санкт-Петербург задержали на 14 часов из-за неисправности

Десять пассажиров уже улетели другими рейсами

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Самолёт должен был вылететь из Новосибирска в 6:45&nbsp;

Самолёт должен был вылететь из Новосибирска в 6:45 

Сегодня, 26 сентября, в Новосибирске на 14 часов задерживается рейс авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга.

«Рейс должен был вылететь в 6:45 по местному времени, в связи с технической неисправностью воздушного судна авиакомпания "Россия" отложила вылет из Толмачёво в Санкт–Петербург», — сообщили корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Рейс должен был вылететь на самолёте Airbus А319.

«На рейс было зарегистрировано 67 пассажиров, 10 из которых улетело другими рейсами, 10 размещено в гостинице. Все пассажиры обеспечены напитками и горячим питанием. По данным авиакомпании, она планирует отправить пассажиров к месту назначения в 21:00 по местному времени этим же самолётом после проведения дополнительного технического обслуживания», — сообщили в прокуратуре.

НГС отправил запрос в авиакомпанию «Россия» с просьбой сообщить о неисправностях самолёта.

Вылет назначен на 21:00

Вылет назначен на 21:00

В конце августа пассажиры из Екатеринбурга на сутки остались в Новосибирске из-за задержки самолёта.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    26 сен 2019 в 16:15

    помню как лично чинил самолет директора чопа.он мне премию потом выписал.

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 16:14

    механика на борту не нашлось?

    26 сен 2019 в 16:26

    Всё правильно. Безопасность на первом месте, остальное дело сервиса.