Красный сделали, остальное потом: три дороги Новосибирска не успеют отремонтировать в этом году

В Новосибирске в этом году закончат ремонтировать 12 объектов по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» из 15 — остальные закончат в следующем году.

Как сообщил мэр Анатолий Локоть, по данным на 26 сентября ещё не сданы 7 объектов, которые строятся по программе «БКД», но часть их них успеют закончить до 1 октября.

«Четыре физически не выполнено — это на Красном проспекте. Мы завершаем их. Нет сомнения, что мы успеем закончить их до сроков. Красный проспект будет в целом законченным от городского аэропорта до пока ещё действующего автовоказала. А три объекта переходящие — они переходят на следующий год. Там нет работ на укладку асфальта, там расширение проезжей части. Это 2-я Станционная на левом берегу и Гусинобродка на правом — выезд на улицу Кедровую. И, конечно, мой любимый объект — это [соединение] Фадеева — Гребенщикова. Работы идут полным ходом и нет сомнения, что твёрдое покрытие — и сам переезд, и кусочек на Фадеева — будет сделаны», — сообщил Анатолий Локоть.