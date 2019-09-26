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Дороги и транспорт

Красный сделали, остальное потом: три дороги Новосибирска не успеют отремонтировать в этом году

Их ремонт закончится в 2020-м — мэр рассказал, на каких именно дорогах появится новый асфальт

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Три объекта на левом и правом берегу продолжат ремонтировать в следующем году

Три объекта на левом и правом берегу продолжат ремонтировать в следующем году

В Новосибирске в этом году закончат ремонтировать 12 объектов по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» из 15 — остальные закончат в следующем году.

Как сообщил мэр Анатолий Локоть, по данным на 26 сентября ещё не сданы 7 объектов, которые строятся по программе «БКД», но часть их них успеют закончить до 1 октября.

«Четыре физически не выполнено — это на Красном проспекте. Мы завершаем их. Нет сомнения, что мы успеем закончить их до сроков. Красный проспект будет в целом законченным от городского аэропорта до пока ещё действующего автовоказала. А три объекта переходящие — они переходят на следующий год. Там нет работ на укладку асфальта, там расширение проезжей части. Это 2-я Станционная на левом берегу и Гусинобродка на правом — выезд на улицу Кедровую. И, конечно, мой любимый объект — это [соединение] Фадеева — Гребенщикова. Работы идут полным ходом и нет сомнения, что твёрдое покрытие — и сам переезд, и кусочек на Фадеева — будет сделаны», — сообщил Анатолий Локоть.

24 сентября специалисты «Новосбирскавтодора» сообщили, что заканчивают укладку дорожного покрытия на Красном проспекте — они пообещали что за 4 ночи полностью закончится ремонт проезжей части

О строительстве дороги, которая соединит улицы Фадеева и Гребенщикова, стало известно в начале года. А 18 сентября в новосибирском жилмассиве Родники начали строить дорогу по улице Мясниковой от ЖК «Стрижи» до улицы Гребенщикова. Впоследствии её соединят с Фадеева.

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    КОММЕНТАРИИ (37)

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    26 сен 2019 в 15:56

    После сдачи этого "любимого объекта" станет только хуже :) Теперь ВСЕ жители Ипотечинска ломанутся на Фадеева, а так как там переезд+двухполоска+жители Фадеева+автобусы+фуры, то там будет такой коллапс, что хвост пробки утром будет стоять минимум от Тюленина :-) А вечером будет наоборот. Бордовый, нескончаемый пробан будет минимум от Ляпидевского.

    Король
    26 сен 2019 в 15:58

    Локоть хорошо приспособился - ремонтирую то, что в ремонте не нуждается. Я про Красный проспект. Зато остальные улицы стабильно в ямах. Особенно левобережье. Там вообще кранты

    Жулин
    26 сен 2019 в 15:58

    Я в шоке, придумали что оставить. А ни чего что там люди живут и им как то надо выбираться в город? Или для Локтя важны только те кто в центре?