«В голове "Хромая лошадь" промелькнула»: очевидцы рассказали, как горел ресторан «Максимилианс»

Из горящего здания ночью эвакуировались 50 человек, пострадавших нет Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Посетители рассказали подробности ночного пожара в новосибирском ресторане «Максимилианс» на улице Дуси Ковальчук.

После новости о пожаре в этом ресторане в редакцию НГС начали звонить и писать читатели, которые сегодня ночью стали непосредственными участниками и свидетелями этих событий.

«Мы с подругами были на концерте в "Максимиллиансе". В 12 [часов ночи], наверное, примерно концерт закончился, и началась просто музыка. Мы танцевали на танцполе, и когда <…> было уже примерно 00:40, мы почувствовали запах гари. Я подумала, что это от кальяна, может, не придала значения, потом погас свет резко, я подумала, что так и должно быть, для атмосферы типа. Но тут одна из девочек увидела, что с потолка идёт дым, а запах гари усиливается. Она подбежала к нам и крикнула, что "пожар, горим". Мы сначала даже не поверили, что такое возможно, но схватили сумки и побежали за ней к выходу. Мы были одни из первых, кто вышел», — написала в редакционный WhatsApp посетительница ресторана Елизавета Малинина.



По словам посетительницы ресторана, звука сигнализации она не слышала. Когда подошла к гардеробу, то сначала долго искала номерок, потом ей долго не приносили куртку. В это время сзади стала собираться толпа.

«Все были в панике, кричали, толкались. Девушка-администратор вроде крикнула, что "вы сгорите вместе со своими куртками, не ждите их, бегите на улицу так, в чем есть". Народ открыл дверь в гардероб, и внаглую начали заходить уже туда внутрь и сами брать свои куртки с вешалок. Я была в том числе — взяла свою куртку и побежала на улицу. Клуб уже был весь в дыму, из толпы слышались крики: "Осторожнее, здесь беременная". Когда мы вышли на улицу, там уже стояла пожарная машина, затем приехало ещё машин 5–6, наверное: и МЧС, и скорая помощь», — описала ситуацию Елизавета Малинина.

Ещё одна посетительница ресторана Наталья Фильковская сообщила корреспонденту НГС, что тоже поначалу приняла дым пожара за дым от кальянов, но потом поняла, что его слишком много, а затем он стал чёрным. В ресторане началась эвакуация.



«Сначала прям в голове "Хромая лошадь" промелькнула, думаю: очень жить хочется», — сказала Наталья Фильковская.

По её словам, во время эвакуации охрана и другие работники ресторана действовали чётко, посетителей выводили через эвакуационный выход возле сцены.

«Всё тихо, спокойно, без паники. Какие-то <…> пять минут — и нас прям никого не было в зале. Всё прям настолько организованно, какие [работники] молодцы — прям удивительно. <…> Мы только отбежали буквально туда, к центральному выходу от заднего входа, уже подъехали прям сразу машины МЧС, <…> машин 10, наверное, махом, <…> тут же тушить давай. Ну настолько организованно, молодцы, всех в кучу собрали, сразу всем всё объяснили. <…> Бедная кастелянша, смотрю, последняя выходит: <…> «Да я вот там вещи до победного выдавала, пока уже совсем возможности у меня не стало». Я говорю: «Господи, бросали бы». — "Ну как, нельзя, <…> вдруг там ценные вещи". Я говорю, боже мой, я говорю, в такой ситуации живым бы остаться. Нет, вообще прям удивительно. <…> Все прям сработали чётко», — поделилась впечатлениями Наталья Фильковская.



По её словам, во время эвакуации не все гости успели забрать свои вещи: работники ресторана предложили прийти за ними на следующий день. Но поскольку у одной из посетительниц внутри остались ключи от дома, управляющий сбегал в здание и принёс ей вещи, несмотря на то что после его тошнило.

«По просьбе посетителей своим здоровьем рисковал», — отметила Наталья Фильковская.

Сообщение о задымлении в «Максимилиансе» поступило в службу «112» около часа ночи. Как ранее рассказывали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в ресторане на цокольном этаже здания № 1/1 по улице Дуси Ковальчук загорелся подвесной потолок на площади 10 квадратных метров. После срабатывания пожарной сигнализации из здания эвакуировались 50 человек.

«Пожарные расчёты прибыли на место за пять минут, провели разведку и ликвидировали пожар в течение получаса. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС, добавив, что предположительно потолок загорелся из-за «нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования».

