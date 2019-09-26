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Страна и мир

Новосибирский фотограф попал на красочный фестиваль с монгольскими охотниками и беркутами

Алексей Парфёнов увидел в пустыне ловких всадников, которые гоняются за девушками для поцелуев

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Участники фестиваля одеты в национальные костюмы

Участники фестиваля одеты в национальные костюмы

Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов сделал серию снимков в Монголии — он побывал на первом этапе местного фестиваля, посвящённого беркутиной охоте.

«Беркутчи — ежегодный национальный фестиваль беркутиной охоты, проходивший в аймаге Баян-Улгий в середине сентября, соревнования проходят в три этапа: первый — с 14–15 сентября, второй — с 25–26 сентября и самый красочный и крупный состоится 5–6 октября», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Парфёнов.

Участники соревнований состязались в нескольких номинациях: бузкаши — перетягивание барана, тийын-теру — подъём монеты с земли на скаку, кыз-куу — погоня за девушкой для поцелуя. Кроме того, участники вызывали орла и охотились на лису и зайца.

Фотограф вернулся в Новосибирск и поделился с НГС своими снимками. 

Беркутчи — так называют себя монгольские охотники, которые используют беркутов&nbsp;

Беркутчи — так называют себя монгольские охотники, которые используют беркутов 

Беркут — одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных, самый крупный орёл

Беркут — одна из наиболее известных хищных птиц семейства ястребиных, самый крупный орёл

Зрители на фестивале посмотрели на серию соревнований

Зрители на фестивале посмотрели на серию соревнований

По правилам одного из соревнований, охотнику нужно догнать и поцеловать девушку

По правилам одного из соревнований, охотнику нужно догнать и поцеловать девушку

Фестиваль проходит в три этапа, первый был в середине сентября

Фестиваль проходит в три этапа, первый был в середине сентября

Второй этап завершается сегодня

Второй этап завершается сегодня

А в первые выходные октября состоится самый крупный и зрелищный этап

А в первые выходные октября состоится самый крупный и зрелищный этап

Участники на скаку поднимали монеты с земли

Участники на скаку поднимали монеты с земли

Сам Алексей Парфёнов тоже сфотографировался с беркутом

Сам Алексей Парфёнов тоже сфотографировался с беркутом

Летом о своём путешествие в Монголию НГС рассказывал новосибирский байкер Константин Нельзин — он проехал 5 тысяч километров.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 14:58

    Шикарные фотографии. Всадник в одежде с зеленой отделкой очень хорош. Такое мужественное лицо. Девушку совершенно точно догонит и поцелует. Сильного мужчину видно издалека.

    Госттело
    26 сен 2019 в 14:40

    Счастливые люди: свежий воздух, степь, гоняются за девушками, мало у кого получается убежать... другая жизнь. За фото спасибо.

    ого
    26 сен 2019 в 14:31

    очень красиво!