Новосибирский фотограф попал на красочный фестиваль с монгольскими охотниками и беркутами

Новосибирский фотограф Алексей Парфёнов сделал серию снимков в Монголии — он побывал на первом этапе местного фестиваля, посвящённого беркутиной охоте.

«Беркутчи — ежегодный национальный фестиваль беркутиной охоты, проходивший в аймаге Баян-Улгий в середине сентября, соревнования проходят в три этапа: первый — с 14–15 сентября, второй — с 25–26 сентября и самый красочный и крупный состоится 5–6 октября», — рассказал корреспонденту НГС Алексей Парфёнов.

Участники соревнований состязались в нескольких номинациях: бузкаши — перетягивание барана, тийын-теру — подъём монеты с земли на скаку, кыз-куу — погоня за девушкой для поцелуя. Кроме того, участники вызывали орла и охотились на лису и зайца.