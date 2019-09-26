Рабочие залили цементом деревья на Красном проспекте, а потом раскопали обратно

Так деревья на Красном проспекте выглядели сегодня утром

О бетонировании деревьев на главной улице Новосибирска сообщила одна из горожанок в Facebook. «Угол Красного проспекта и Коммунистической. Жёлтый — это песок. Серый цвет — это цементно-песчаная смесь. Деревья по Красному проспекту закатывают в песко-цементную смесь», — написала она.

На перекрёстке Красного проспекта и улицы Коммунистической в центре Новосибирска стволы деревьев на тротуаре закатали в цементно-песчаную смесь.

Но уже к обеду стволы деревьев от бетона освободили

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу «Новосибирскавтодора», который ремонтирует Красный проспект по проекту «Безопасные и качественные дороги» , с просьбой прокомментировать бетонирование деревьев. Через полчаса после обращения в пресс-службе «Новосибирскавтодора» сообщили, что стволы деревьев уже очистили от смеси.

«Несмотря на то что такая укладка смеси не вредит прикорневой системе деревьев, приняли решение очистить пространство у деревьев. Спасибо за бдительность», — сказали в пресс-службе.

В конце сентября деревья на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска огородили поребриками и залили бетоном — вокруг них собирались постелить рулонный газон.