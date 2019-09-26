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Рабочие залили цементом деревья на Красном проспекте, а потом раскопали обратно

Дорожники уверены, что такое покрытие вокруг стволов деревьям не вредит

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Так деревья на Красном проспекте выглядели сегодня утром

Так деревья на Красном проспекте выглядели сегодня утром

На перекрёстке Красного проспекта и улицы Коммунистической в центре Новосибирска стволы деревьев на тротуаре закатали в цементно-песчаную смесь.

О бетонировании деревьев на главной улице Новосибирска сообщила одна из горожанок в Facebook. «Угол Красного проспекта и Коммунистической. Жёлтый — это песок. Серый цвет — это цементно-песчаная смесь. Деревья по Красному проспекту закатывают в песко-цементную смесь», — написала она.

Но уже к обеду стволы деревьев от бетона освободили&nbsp;

Но уже к обеду стволы деревьев от бетона освободили 

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу «Новосибирскавтодора», который ремонтирует Красный проспект по проекту «Безопасные и качественные дороги», с просьбой прокомментировать бетонирование деревьев. Через полчаса после обращения в пресс-службе «Новосибирскавтодора» сообщили, что стволы деревьев уже очистили от смеси.

«Несмотря на то что такая укладка смеси не вредит прикорневой системе деревьев, приняли решение очистить пространство у деревьев. Спасибо за бдительность», — сказали в пресс-службе.

В конце сентября деревья на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска огородили поребриками и залили бетоном — вокруг них собирались постелить рулонный газон.

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    КОММЕНТАРИИ (56)

    Осень
    26 сен 2019 в 14:03

    Старые больные корявые клены - какие это деревья ? Почему город не вырубает и не обновляет деревья (кроме набережной, где немецкие яблони посадили). Это же ужасно, требуется массовая вырубка и обновление деревьев во всех районах города. Мэрия, аууу.

    Вышедший на волю
    26 сен 2019 в 14:11

    На Богдашке та же самая история. Похоже городские власти решили окончательно угробить город.

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 14:08

    Идиотизм как он есть. Деревья в бетоне смотрятся отвратительно и противоестественно. Зачем там Терешкова в мэрии? Она же за вид города отвечает, у Локтя вкуса нет.