Бывшего работника аэропорта Толмачёво отдали под суд за кражу гаджетов из багажа

Полицейские пришли к выводу, что работник аэропорта поднимался на борт самолётов и забирал дорогие вещи из багажного отсека

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, в начале мая в транспортную полицию обратились несколько пассажиров, у которых пропали ценные вещи при вылете из Новосибирска в разные регионы страны. Предварительное следствие показало, что преступления происходили каждый раз после двух часов ночи во время загрузки багажа в самолёты.

«Так, на чемодане пассажирки, вылетавшей в Иркутск, злоумышленник вскрыл замок и похитил музыкальную колонку, зарядное устройство для мобильного телефона и чехол, в который был упакован чемодан потерпевшей. Позже при аналогичных обстоятельствах у пассажиров рейса, следовавшего в город Мирный, были похищены смарт-часы, мужские духи и смартфон», — привели примеры в транспортной полиции.



В итоге полицейские и работники службы безопасности аэропорта выяснили, кто мог украсть эти вещи, рассказали в МВД. Под подозрение попал 27-летний приемосдатчик багажа и груза, который, по версии следствия, поднимался на борт самолётов для выполнения своих непосредственных обязанностей, находил в багажном отсеке дорогие вещи и забирал их себе.



«Работник уволен незамедлительно по факту выявления кражи», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво.



В транспортной полиции уточнили, что сейчас расследование уголовного дела завершено. Украденные вещи вернули владельцам, а бывшему приемосдатчику багажа предъявили обвинение по ч. 1, 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение». Санкции статьи за эти преступления предусматривают до пяти лет лишения свободы.

