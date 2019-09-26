В новосибирских магазинах появилась очень чёрная газировка

В отличие от привычной тёмной Coca-Cola, новая Fanta не просто тёмно-коричневая, а именно чёрная

В новосибирские магазины завезли чёрную газировку Fanta Dark Mystery — несмотря на цвет, у новинки «Fanta Мрачная тайна» вкус красного апельсина. Напиток производят в Новосибирске, но продавать будут всего несколько месяцев.

«На данный момент "Фанта мрачная тайна" появилась в таких сетях, как "Быстроном" и "Гигант". К середине октября появится во всех крупных сетях. Объём — 0,5 и 0,9 литра. Цена не превышает стоимость "Фанты апельсин" в соответствующих объемах. Производится напиток в том числе и на новосибирском заводе компании. Продажи продлятся не более полугода», — рассказала руководитель по коммуникациям Урала, Сибири и Дальнего Востока Coca-Cola Марина Мокина.