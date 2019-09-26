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Еда

В новосибирских магазинах появилась очень чёрная газировка

Напиток производят в Новосибирске, но продавать будут всего полгода

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В отличие от привычной тёмной Coca-Cola, новая Fanta не просто тёмно-коричневая, а именно чёрная

В отличие от привычной тёмной Coca-Cola, новая Fanta не просто тёмно-коричневая, а именно чёрная

В новосибирские магазины завезли чёрную газировку Fanta Dark Mystery — несмотря на цвет,  у новинки «Fanta Мрачная тайна» вкус красного апельсина. Напиток производят в Новосибирске, но продавать будут всего несколько месяцев.

«На данный момент "Фанта мрачная тайна" появилась в таких сетях, как "Быстроном" и "Гигант". К середине октября появится во всех крупных сетях. Объём — 0,5 и 0,9 литра. Цена не превышает стоимость "Фанты апельсин" в соответствующих объемах. Производится напиток в том числе и на новосибирском заводе компании. Продажи продлятся не более полугода»,  — рассказала руководитель по коммуникациям Урала, Сибири и Дальнего Востока Coca-Cola Марина Мокина.

Ритейлеры всё чаще начали привозить в новосибирские торговые сети продукты с нетипичным цветом или вкусом. Весной в продаже появился зелёный шоколадный батончик KitKat со вкусом зелёного чая матча, хотя раньше производитель продавал его преимущественно на азиатском рынке.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    26 сен 2019 в 13:38

    Откровенно раньше Фанта была вкусная, а щас не какая ..... и ни какой маркетинговый ход не заставит меня ее покупать .....

    ...
    26 сен 2019 в 13:52

    Фанта мрачная тайна.
    А почему мрачная? Да там такой мрак вместо красителя, что мама не горюй.А вот какой мрак, это уже тайна.

    Сергей Семенович
    26 сен 2019 в 13:42

    Закономерно. Стандартную уже никто не берет. Нужно как-то подхлестнуть спрос - сделаем черную, подкрасим. Кто-нибудь купит, просто посмотреть "степень черноты" и как оно в стакане. 1 раз. Поймет что на вкус - тоже самое.