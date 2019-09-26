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Отопительный сезон 2019-2020

Неделю продержаться: отопление в домах дадут за семь дней

К концу следующей недели в Новосибирске не останется домов, в которых холодно

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Во всех домах, пообещали в мэрии, тепло будет к концу следующей недели

Во всех домах, пообещали в мэрии, тепло будет к концу следующей недели

Отопление в жилых домах Новосибирска начнут подключать в понедельник, 30 сентября — полностью система будет запущена в течение семи дней. 

«Это санитарные нормы — 20 градусов тепла в квартире. С понедельника разворот [системы] составит 7 дней. Все объекты разбиты на 4 этапа. По факту первые 3 этапа — [по] 2 дня, последний заключительный — 1 день», — сообщил сегодня начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев. 

Он уточнил, что в городе остались дома, которые не получили паспорта готовности к отопительному сезону — таких домов сейчас 173. В том числе 142 из них паспорт не дали из-за долгов по тепловой энергии, а 9 оказались не готовы технически. 

«Они продолжат эту подготовку для получения положительного акта. И 22 МКД (многоквартирных дома. — Прим. ред.) — это те, кто полностью подготовку прошли, но не подали документы в администрации районов. Мы считаем, что потребители на сегодняшний день готовы», — сказал Дмитрий Перязев.

Начальник департамента подчеркнул, что город к отопительному сезону готов даже с учётом того, что «некоторые объекты ещё не завершены». Работы на сетях, которые ещё ведутся, не затронут потребителей, отметил Дмитрий Перязев.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске вчера, 25 сентября. Первыми тепло получают школы, больницы и детские сады. Ожидается, что жилые дома начнут подключать с понедельника, 30 сентября. 

Ещё до официального начала отопительного сезона тепло дали в нескольких десятках зданий города — для этого руководители организаций подали специальные заявки в «Сибирскую генерирующую компанию».

На прошлой неделе редакция НГС решила вспомнить, когда включали отопление в Новосибирске в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло дали 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.

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    КОММЕНТАРИИ (29)

    Ник
    26 сен 2019 в 13:20

    У меня обычная панельная девятиэтажка, каждый день окна открыты, отопления нет, и не надо, ну пусть будет 8 градусов пять дней подряд, сейчас то еще тепло, нафига улицу опять отапливать?

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 13:22

    Дома холодища! Утром за окном +3С...Как всегда,все обещания по понедельникам.

    дурдом
    26 сен 2019 в 13:32

    Кому жарко в квартире пусть отрывает окна. По мне давно надо включать отопление, каждый месяц платим повышенные тарифы за тепло, а его нет? Потому ,что на ул.Новогодняя уже многократно в одном и том же месте вырывают , то зарывают ямы, движение закрывают, во дворах пробки от всего этого дурдома...!?