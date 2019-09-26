Неделю продержаться: отопление в домах дадут за семь дней

Во всех домах, пообещали в мэрии, тепло будет к концу следующей недели

Он уточнил, что в городе остались дома, которые не получили паспорта готовности к отопительному сезону — таких домов сейчас 173. В том числе 142 из них паспорт не дали из-за долгов по тепловой энергии, а 9 оказались не готовы технически.

«Это санитарные нормы — 20 градусов тепла в квартире. С понедельника разворот [системы] составит 7 дней. Все объекты разбиты на 4 этапа. По факту первые 3 этапа — [по] 2 дня, последний заключительный — 1 день», — сообщил сегодня начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев.

Отопление в жилых домах Новосибирска начнут подключать в понедельник, 30 сентября — полностью система будет запущена в течение семи дней.

«Они продолжат эту подготовку для получения положительного акта. И 22 МКД (многоквартирных дома. — Прим. ред.) — это те, кто полностью подготовку прошли, но не подали документы в администрации районов. Мы считаем, что потребители на сегодняшний день готовы», — сказал Дмитрий Перязев.

Начальник департамента подчеркнул, что город к отопительному сезону готов даже с учётом того, что «некоторые объекты ещё не завершены». Работы на сетях, которые ещё ведутся, не затронут потребителей, отметил Дмитрий Перязев.

Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске вчера, 25 сентября. Первыми тепло получают школы, больницы и детские сады. Ожидается, что жилые дома начнут подключать с понедельника, 30 сентября.

Ещё до официального начала отопительного сезона тепло дали в нескольких десятках зданий города — для этого руководители организаций подали специальные заявки в «Сибирскую генерирующую компанию».



На прошлой неделе редакция НГС решила вспомнить, когда включали отопление в Новосибирске в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло дали 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.