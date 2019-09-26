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Образование

Учителям из Новосибирской области запретили задерживать школьников после звонка с урока

Это правило было прописано в школьных документах, но прокуратура посчитала его незаконным

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Согласно санитарным правилам, урок во всех классах, кроме первого, должен длиться не больше 45 минут

Согласно санитарным правилам, урок во всех классах, кроме первого, должен длиться не больше 45 минут

В Новосибирской области прокуратура Маслянинского района опротестовала документы нескольких местных школ, из-за того что их положения нарушали права детей.

«Установлено, что в девяти случаях в правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс". Это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением первого класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По её данным, ещё в двух случаях прокуратура Маслянинского района нашла в школьных документах положение о рецидиве, то есть об ужесточении наказания для тех учеников, которые нарушили дисциплину повторно.

«При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как рецидив, а потому [оно] не может применяться», — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что в итоге прокуратура Маслянинского района опротестовала 11 незаконных правовых актов, и руководству школ пришлось убрать из документов положения, которые противоречат законодательству.

Ранее прокурор Дзержинского района Новосибирска решил провести проверку в школе № 82 — родители девятиклассников тогда сообщили, что за перевод детей в десятый класс учителя просят заплатить

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    КОММЕНТАРИИ (58)

    Олег
    26 сен 2019 в 12:16

    Звонок для учителя! Так было, так будет.

    ХиХи
    26 сен 2019 в 12:32

    Давно я уже школу закончил.
    Но всегда считалось что звонок для учителя.
    Если бы прокуратура немного включила мозги, то она бы поняла, что 45 минут это время именно урока. За это время учитель опрашивает учеников, доводит новую тему, дает задание на следущий урок.
    А вот после звонка она доводит до учеников расписание внекласных занятий, отвечает на вопросы и т.д и т.п.
    Ну по крайней мере в наше время всегда так было.

    26 сен 2019 в 12:21

    Кто пишет эти законы ? Учителям вообще как работать ? Бить нельзя, Ругать нельзя, задерживать нельзя ... а как им воспитывать дисциплину ?