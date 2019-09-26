Учителям из Новосибирской области запретили задерживать школьников после звонка с урока

Согласно санитарным правилам, урок во всех классах, кроме первого, должен длиться не больше 45 минут

«Установлено, что в девяти случаях в правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс". Это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением первого класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В Новосибирской области прокуратура Маслянинского района опротестовала документы нескольких местных школ, из-за того что их положения нарушали права детей.

По её данным, ещё в двух случаях прокуратура Маслянинского района нашла в школьных документах положение о рецидиве, то есть об ужесточении наказания для тех учеников, которые нарушили дисциплину повторно.



«При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как рецидив, а потому [оно] не может применяться», — пояснили в прокуратуре Новосибирской области.



В ведомстве добавили, что в итоге прокуратура Маслянинского района опротестовала 11 незаконных правовых актов, и руководству школ пришлось убрать из документов положения, которые противоречат законодательству.