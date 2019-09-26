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Провал на Ядринцевской

Мэр Локоть назвал виновных в ЧП на Ядринцевской, где в кипятке обварилась женщина с ребёнком

Асфальт провалился прямо под ногами у женщины с коляской — её спас муж, шедший рядом

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Следственный комитет увидел в происшествии признаки преступления и сейчас ищет виновных

Следственный комитет увидел в происшествии признаки преступления и сейчас ищет виновных

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал инцидент с провалом асфальта на Ядринцевской, где в кипяток упала мать с маленьким ребёнком.

«Говоря по-простому, по-человечески, вода появилась там, где её быть не должно. Мы своё мнение высказали: [виновата] эксплуатирующая организация. Поскольку здесь должны быть правовые разбирательства», — сообщил сегодня мэр Анатолий Локоть.

По данным начальника городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Перязева, тепловая камера, куда провалилась сибирячка с сыном, не была введена в эксплуатацию — «поэтому его [объекта] проверка не требовалась». «Когда он [объект] будет в соответствии с ТЗ вводиться, тогда и потребуется. Это было, видимо, стечение обстоятельств, но я понимаю, что этим занимаются правоохранительные органы», — сказал Перязев.

17 сентября, жительница Новосибирска шла с мужем и сыном в коляске по тротуару улицы Ядринцевской. Во время прогулки под женщиной провалился асфальт — она упала в кипяток вместе с ребёнком. Пострадавших госпитализировали с ожогами.

После публикации на НГС новосибирские следователи начали проверку о падении женщины и ребёнка в яму с кипятком. СК увидел в происшествии признаки преступления по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Позднее компания-застройщик, которой принадлежит теплотрасса, у здания строящейся 14-этажной гостиницы на Ядринцевской, 71, сообщила, что тепловая камера должна была быть законсервирована и отключена от подачи воды.

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    КОММЕНТАРИИ (71)

    26 сен 2019 в 12:43

    Лучше бы вообще ничего не говорил, чем так открыто прикрыть задницу СГК

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    26 сен 2019 в 12:42

    Почему Локоть комментирует происшествие только через неделю? Очнулся от спячки мэр, видимо. Странное поведение

    26 сен 2019 в 12:41

    Эксплуатирующая организация -какая, название в студию.