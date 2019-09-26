Мэр Локоть назвал виновных в ЧП на Ядринцевской, где в кипятке обварилась женщина с ребёнком

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал инцидент с провалом асфальта на Ядринцевской, где в кипяток упала мать с маленьким ребёнком.

«Говоря по-простому, по-человечески, вода появилась там, где её быть не должно. Мы своё мнение высказали: [виновата] эксплуатирующая организация. Поскольку здесь должны быть правовые разбирательства», — сообщил сегодня мэр Анатолий Локоть.

По данным начальника городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Перязева, тепловая камера, куда провалилась сибирячка с сыном, не была введена в эксплуатацию — «поэтому его [объекта] проверка не требовалась». «Когда он [объект] будет в соответствии с ТЗ вводиться, тогда и потребуется. Это было, видимо, стечение обстоятельств, но я понимаю, что этим занимаются правоохранительные органы», — сказал Перязев.