Уволившийся из правительства вице-губернатор нашёл новую работу

вопрос 26 сен 2019 в 11:02

Да то что любой чиновник ушедший с работы, причем по любым причинам, обязательно устроится на теплое место, это давно известно.

Возмем нашего ВФГ.

По теме ему выразили недоверие.

И где он? Нет, он не сидит на пенсии, не нянчит внуков( правнуков), он не устроился в Чоп( про который тут пишут пяток комментаторов), он на теплом месте в Москве.

И вот если бы про вице-губернатора написали, что после ухода из правительства , он устроился дворником в Жэу или почти по специальности- агрономом, вот тогда бы это была сенсация.А так ушел с одного теплого места на другое.