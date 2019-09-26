26 сентября четверг
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 64.19
eur 70.59

Темы

СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 64.19
eur 70.59

Все новости

Все новости
Политика

Уволившийся из правительства вице-губернатор нашёл новую работу

Александр Дубовицкий вошёл в руководство местного подразделения Росводресурсов

Поделиться

1 638
15 Обсудить
Александр Дубовицкий покинул пост вице-губернатора по собственному желанию летом 2019 года

Александр Дубовицкий покинул пост вице-губернатора по собственному желанию летом 2019 года

Бывшего заместителя губернатора Новосибирской области Александра Дубовицкого взяли на работу в Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

Информация о том, что Александр Дубовицкий теперь занимает пост заместителя руководителя Верхне-Обского БВУ появилась на сайте управления.

Корреспонденту НГС в Верхне-Обском управлении уточнили, что в этой должности Александр Дубовицкий работает с 10 сентября.

Ранее Александр Дубовицкий занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области по развитию сельских территорий, но летом 2019 года ушёл в отставку. В пресс-службе областного правительства со ссылкой на главу региона Андрея Травникова тогда сообщали, что Дубовицкий оставил пост вице-губернатора по собственному желанию.

Вместо него заместителем губернатора по развитию сельских территорий стал Вячеслав Ярманов, который прежде возглавлял Маслянинский район.

На этой неделе также стало известно о новой должности ещё одного бывшего новосибирского чиновника. Экс-председатель комитета ЖКХ мэрии Новосибирска Илья Сиводедов возглавил крупнейшую управляющую компанию Красноярска — УК «ЖСК».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

отставки и назначения

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (15)

    Макросс
    26 сен 2019 в 10:56

    Пристроили на тёплое местечко. Хорошая новость для раскачки лодки

    вопрос
    26 сен 2019 в 11:02

    Да то что любой чиновник ушедший с работы, причем по любым причинам, обязательно устроится на теплое место, это давно известно.
    Возмем нашего ВФГ.
    По теме ему выразили недоверие.
    И где он? Нет, он не сидит на пенсии, не нянчит внуков( правнуков), он не устроился в Чоп( про который тут пишут пяток комментаторов), он на теплом месте в Москве.
    И вот если бы про вице-губернатора написали, что после ухода из правительства , он устроился дворником в Жэу или почти по специальности- агрономом, вот тогда бы это была сенсация.А так ушел с одного теплого места на другое.

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 10:53

    Любой чиновник после отставки находит такое же тёпленькое (и непременно руководящее) место в госструктурах и продолжает сидеть на шее налогоплательщиков. Тут на днях правительство заявило, что в 20м в планах 10% чиновников сократить, по факту же будет то же самое места перетасуют и всё, реформу провели.