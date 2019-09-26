Уволившийся из правительства вице-губернатор нашёл новую работу

Бывшего заместителя губернатора Новосибирской области Александра Дубовицкого взяли на работу в Верхне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.
Информация о том, что Александр Дубовицкий теперь занимает пост заместителя руководителя Верхне-Обского БВУ появилась на сайте управления.
Корреспонденту НГС в Верхне-Обском управлении уточнили, что в этой должности Александр Дубовицкий работает с 10 сентября.
Ранее Александр Дубовицкий занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области по развитию сельских территорий, но летом 2019 года ушёл в отставку. В пресс-службе областного правительства со ссылкой на главу региона Андрея Травникова тогда сообщали, что Дубовицкий оставил пост вице-губернатора по собственному желанию.
Вместо него заместителем губернатора по развитию сельских территорий стал Вячеслав Ярманов, который прежде возглавлял Маслянинский район.
На этой неделе также стало известно о новой должности ещё одного бывшего новосибирского чиновника. Экс-председатель комитета ЖКХ мэрии Новосибирска Илья Сиводедов возглавил крупнейшую управляющую компанию Красноярска — УК «ЖСК».