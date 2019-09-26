В МЧС рассказали о последствиях ночного пожара в ресторане «Максимилианс»

Люди во время пожара не пострадали Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В ночь на четверг, 26 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска загорелся ресторан «Максимилианс» — в МЧС рассказали о последствиях пожара. Сообщение о задымлении в ресторане поступило в службу «112» около часа ночи. «В ресторане «Максимилианс» (улица Дуси Ковальчук, 1/1) горела отделка потолка на площади 10 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 50 человек, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки, уточнили в МЧС.

Дозвониться до самого заведения корреспонденту НГС пока не удалось. По данным справочника 2ГИС, сегодня «Максимилианс» работает с 12:00 до 2:00.

Из горящего здания эвакуировались 50 человек Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

По предварительным данным, в здании замкнуло электропроводку Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области