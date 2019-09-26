В МЧС рассказали о последствиях ночного пожара в ресторане «Максимилианс»

В ночь на четверг, 26 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска загорелся ресторан «Максимилианс» — в МЧС рассказали о последствиях пожара.
Сообщение о задымлении в ресторане поступило в службу «112» около часа ночи.
«В ресторане «Максимилианс» (улица Дуси Ковальчук, 1/1) горела отделка потолка на площади 10 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 50 человек, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки, уточнили в МЧС.
Дозвониться до самого заведения корреспонденту НГС пока не удалось. По данным справочника 2ГИС, сегодня «Максимилианс» работает с 12:00 до 2:00.
«Мы находились возле очага возгорания. В потолке это началось: сначала был запах, потом резко повалил дым», – написал в редакцию НГС один из посетителей ресторана.
По словам нашего читателя, после эвакуации у него и у его друзей в здании осталась верхняя одежда – они уехали, не дождавшись, когда её можно будет забрать.
«Наверное, ей конец. Если и не сгорела, то от гари стала непригодной», – предположил посетитель «Максимилианс».
Если вы стали свидетелем этого пожара и можете поделиться подробностями или фото, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру по номеру 8 923 157–00–00.
Двумя днями ранее пожарные машины съехались к деревянному зданию № 11 на улице Ленина, в котором работают рестораны. В МЧС объяснили, что там загорелось масло на кухне — открытый огонь потушили быстро.