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В МЧС рассказали о последствиях ночного пожара в ресторане «Максимилианс»

Из горящего здания эвакуировались 50 человек

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Люди во время пожара не пострадали

Люди во время пожара не пострадали

В ночь на четверг, 26 сентября, на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска загорелся ресторан «Максимилианс» — в МЧС рассказали о последствиях пожара.

Сообщение о задымлении в ресторане поступило в службу «112» около часа ночи.

«В ресторане «Максимилианс» (улица Дуси Ковальчук, 1/1) горела отделка потолка на площади 10 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 50 человек, пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки, уточнили в МЧС.

Дозвониться до самого заведения корреспонденту НГС пока не удалось. По данным справочника 2ГИС, сегодня «Максимилианс» работает с 12:00 до 2:00.

Из горящего здания эвакуировались 50 человек

Из горящего здания эвакуировались 50 человек

По предварительным данным, в здании замкнуло электропроводку

По предварительным данным, в здании замкнуло электропроводку

«Мы находились возле очага возгорания. В потолке это началось: сначала был запах, потом резко повалил дым», – написал в редакцию НГС один из посетителей ресторана.

По словам нашего читателя, после эвакуации у него и у его друзей в здании осталась верхняя одежда – они уехали, не дождавшись, когда её можно будет забрать.

«Наверное, ей конец. Если и не сгорела, то от гари стала непригодной», – предположил посетитель «Максимилианс».

Если вы стали свидетелем этого пожара и можете поделиться подробностями или фото, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру по номеру 8 923 157–00–00.

Двумя днями ранее пожарные машины съехались к деревянному зданию № 11 на улице Ленина, в котором работают рестораны. В МЧС объяснили, что там загорелось масло на кухне — открытый огонь потушили быстро.

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    КОММЕНТАРИИ (37)

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 08:59

    Грязное место... Туда много телочек в виде РСП ходят... Которые хотят встретить аленяк...

    Николай
    26 сен 2019 в 08:35

    Там обычно собираются приезжие рэд нэки и употребляют запрещённые вещества. Потом они совершают правонарушения. Такая жизнь у продажников и барыг. Наворовал немножко денег и побежал заливать свои грехи.

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 09:11

    Выезжал на своей Тесле ночью на место пожара. По факту проверки выписал леща дежурному электрику.