Город пожилых: аналитики назвали средний возраст новосибирцев

Статистики назвали средний возраст жителей Новосибирской области — он оказался выше, чем по Сибири в целом.
«В 2018 году средний возраст населения Новосибирской области составил 39,6 года. <…> За год он увеличился на 0,5%», — рассказали в Новосибирскстате.
При этом средний возраст у женщин (42 года) в Новосибирской области оказался на 5 лет выше, чем у мужчин (36,8 года). Это связано с тем, что у женщин более высокая продолжительность жизни, пояснили аналитики. А средний возраст у жителей сёл (40,2 года) оказался выше, чем у горожан (39,4 года).
В Новосибирскстате уточнили, что показатель среднего возраста отражает как продолжительность жизни, так и уровень рождаемости в регионе. Если показатель высокий, это говорит о старении населения. В частности, Новосибирск статистики называют «возрастным городом». Средний возраст его жителей оказался на уровне 39,3 года. Среди крупных городов Сибирского федерального округа Новосибирск по этому показателю опережают Рубцовск (со средним возрастом жителей в 41,4 года), Прокопьевск (41,2 года), Бийск (40,3 года), Бердск (40,2 года), Омск (39,8 года), Ангарск и Братск (по 39,6 года).
Среди сибирских регионов в целом Новосибирская область уступила лидерство Алтайскому краю, где зафиксирован самый высокий средний возраст — 40,5 года, а также Кемеровской области, показатель которой — 39,7 года. Сибирским регионом с самым молодым населением оказалась Республика Тыва — за счёт высокой рождаемости средний возраст жителей этого региона достигает только 29,8 года. В целом средний возраст сибиряков в 2018 году составлял 38,9 года, средний возраст россиян оказался несколько выше — 40 лет, сообщили статистики.