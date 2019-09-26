Город пожилых: аналитики назвали средний возраст новосибирцев

Статистики назвали средний возраст жителей Новосибирской области — он оказался выше, чем по Сибири в целом.



«В 2018 году средний возраст населения Новосибирской области составил 39,6 года. <…> За год он увеличился на 0,5%», — рассказали в Новосибирскстате.



При этом средний возраст у женщин (42 года) в Новосибирской области оказался на 5 лет выше, чем у мужчин (36,8 года). Это связано с тем, что у женщин более высокая продолжительность жизни, пояснили аналитики. А средний возраст у жителей сёл (40,2 года) оказался выше, чем у горожан (39,4 года).

