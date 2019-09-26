Электрички в Новосибирской области переходят на зимнее расписание

В зимний период полностью перестанут ходить 20 поездов, которые были назначены весной

В Новосибирской области меняется расписание пригородных электропоездов, которые были запущены в апреле и мае для перевозки пассажиров летом. Изменения начнут вступать в силу со следующей субботы, 5 октября.

«Меняет расписание ряд пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, в связи с завершением летних пассажирских перевозок», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

В Западном направлении отменят поезда:

с 5 октября: № 6354 Коченёво — Новосибирск, № 6353 Новосибирск — Коченёво;

с 21 октября: № 6320 Дупленская — Новосибирск, № 6311 Новосибирск — Коченёво, № 6316 Коченёво — Новосибирск;