Электрички в Новосибирской области переходят на зимнее расписание

В Новосибирской области меняется расписание пригородных электропоездов, которые были запущены в апреле и мае для перевозки пассажиров летом. Изменения начнут вступать в силу со следующей субботы, 5 октября.
«Меняет расписание ряд пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, в связи с завершением летних пассажирских перевозок», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
В Западном направлении отменят поезда:
- с 5 октября: № 6354 Коченёво — Новосибирск, № 6353 Новосибирск — Коченёво;
- с 21 октября: № 6320 Дупленская — Новосибирск, № 6311 Новосибирск — Коченёво, № 6316 Коченёво — Новосибирск;
- с 26 октября: № 6364 Коченёво — Новосибирск, № 6323 Новосибирск — Коченево (по субботам и воскресеньям), № 6318 Коченёво — Новосибирск (по субботам и воскресеньям).
В Кузбасском направлении перестанут ходить:
- с 7 октября: № 6822 Восточная — Новосибирск;
- с 14 октября: № 6815 Новосибирск — Буготак, № 6816 Буготак — Новосибирск;
- с 19 октября: № 6843 Новосибирск — Изынский, № 6844 Изынский — Новосибирск, № 6811 Новосибирск — Буготак, № 6812 Буготак — Новосибирск;
- с 21 октября: № 6803 Новосибирск — Буготак, № 6804 Буготак — Новосибирск, № 6805 Новосибирск — Тогучин, № 6808 Тогучин — Новосибирск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), № 6809 Новосибирск — Тогучин (по понедельникам, средам и пятницам, кроме субботы и воскресенья);
- с 26 октября: № 6851 Новосибирск — Буготак, № 6861 Новосибирск — Буготак, № 6862 Буготак — Новосибирск, № 6874 Буготак — Новосибирск.
В Южном направлении отменят:
- с 21 октября: № 6622 Искитим — Новосибирск;
- с 26 октября: № 6609 Новосибирск — Искитим (по субботам и воскресеньям), № 6610 Искитим — Новосибирск (по субботам и воскресеньям), № 6657 Новосибирск — Искитим (по субботам и воскресеньям); № 6658 Искитим — Новосибирск (по субботам и воскресеньям).
На прошлой неделе стало известно, что с 28 сентября по 5 октября из-за ремонта на путях изменится расписание 11 пригородных поездов.