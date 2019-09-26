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Дороги и транспорт

Электрички в Новосибирской области переходят на зимнее расписание

Изменения начнутся с 5 октября

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В зимний период полностью перестанут ходить 20 поездов, которые были назначены весной

В зимний период полностью перестанут ходить 20 поездов, которые были назначены весной

В Новосибирской области меняется расписание пригородных электропоездов, которые были запущены в апреле и мае для перевозки пассажиров летом. Изменения начнут вступать в силу со следующей субботы, 5 октября. 

«Меняет расписание ряд пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, в связи с завершением летних пассажирских перевозок», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». 

В Западном направлении отменят поезда: 

  • с 5 октября: № 6354 Коченёво — Новосибирск, № 6353 Новосибирск — Коченёво;
  • с 21 октября: № 6320 Дупленская — Новосибирск, № 6311 Новосибирск — Коченёво, № 6316 Коченёво — Новосибирск;
  • с 26 октября: № 6364 Коченёво — Новосибирск, № 6323 Новосибирск — Коченево (по субботам и воскресеньям), № 6318 Коченёво — Новосибирск (по субботам и воскресеньям).

В Кузбасском направлении перестанут ходить:

  • с 7 октября: № 6822 Восточная — Новосибирск;
  • с 14 октября: № 6815 Новосибирск — Буготак, № 6816 Буготак — Новосибирск;
  • с 19 октября: № 6843 Новосибирск — Изынский, № 6844 Изынский — Новосибирск, № 6811 Новосибирск — Буготак, № 6812 Буготак — Новосибирск;
  • с 21 октября: № 6803 Новосибирск — Буготак, № 6804 Буготак — Новосибирск, № 6805 Новосибирск — Тогучин, № 6808 Тогучин — Новосибирск (ежедневно, кроме субботы и воскресенья), № 6809 Новосибирск — Тогучин (по понедельникам, средам и пятницам, кроме субботы и воскресенья);
  • с 26 октября: № 6851 Новосибирск — Буготак, № 6861 Новосибирск — Буготак, № 6862 Буготак — Новосибирск, № 6874 Буготак — Новосибирск.

В Южном направлении отменят:

  • с 21 октября: № 6622 Искитим — Новосибирск;
  • с 26 октября: № 6609 Новосибирск — Искитим (по субботам и воскресеньям), № 6610 Искитим — Новосибирск (по субботам и воскресеньям), № 6657 Новосибирск — Искитим (по субботам и воскресеньям); № 6658 Искитим — Новосибирск (по субботам и воскресеньям).

На прошлой неделе стало известно, что  с 28 сентября по 5 октября из-за ремонта на путях изменится расписание 11 пригородных поездов.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 01:49

    Номера абсолютно неинформативны, это же не поезда. Пишите время отправления!

    Фото пользователя
    26 сен 2019 в 01:41

    на рыбалку когда езжу за лещами, то пользуюсь электричкой.😼

    Часовой Чопа
    26 сен 2019 в 01:16

    Постояно езжу на электричке,в отпуске,когда директор отпускает.Для меня отличная новость.