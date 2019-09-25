Фотограф НГС снял запуск ракеты-носителя с Байконура (видео)

В среду, 25 сентября, с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель с пилотируемым кораблём «Союз МС-15», на борту которой находятся три космонавта.
Фотограф НГС Александр Ощепков сумел снять запуск из Новосибирска. Съемки проходили со здания «СитиЦентра» на Депутатской, 46.
Видео:Александр Ощепков
Ракета взлетела с первой стартовой площадки космодрома в 16:57 по московскому времени. Как сообщает ТАСС, на МКС отправились астронавт NASA Джессика Меир, космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и первый в истории астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. Корабль отделился от третьей ступени и начал автономный полёт к станции. Стыковка с МКС запланирована на 25 сентября в 22:45 по Москве.
На прошлых выходных новосибирский фотограф снял с вертолёта знаменитые на весь мир «сибирские Мальдивы».