Фотограф НГС снял запуск ракеты-носителя с Байконура (видео)

Через несколько часов ракета должна пристыковаться к МКС

В среду, 25 сентября, с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель с пилотируемым кораблём «Союз МС-15», на борту которой находятся три космонавта.

Фотограф НГС Александр Ощепков сумел снять запуск из Новосибирска. Съемки проходили со здания «СитиЦентра» на Депутатской, 46.