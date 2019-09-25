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Страна и мир

Фотограф НГС снял запуск ракеты-носителя с Байконура (видео)

Старт был виден из Новосибирска

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Через несколько часов ракета должна пристыковаться к МКС

Через несколько часов ракета должна пристыковаться к МКС

В среду, 25 сентября, с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель с пилотируемым кораблём «Союз МС-15», на борту которой находятся три космонавта.

Фотограф НГС Александр Ощепков сумел снять запуск из Новосибирска. Съемки проходили со здания «СитиЦентра» на Депутатской, 46.

Видео:Александр Ощепков

Ракета взлетела с первой стартовой площадки космодрома в 16:57 по московскому времени. Как сообщает ТАСС, на МКС отправились астронавт NASA Джессика Меир, космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка и первый в истории астронавт из Объединённых Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. Корабль отделился от третьей ступени и начал автономный полёт к станции. Стыковка с МКС запланирована на 25 сентября в 22:45 по Москве.

На прошлых выходных новосибирский фотограф снял с вертолёта знаменитые на весь мир «сибирские Мальдивы».

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Я не робот
    25 сен 2019 в 22:18

    Простите, это Илон Маск запустил? Нет, а ну это не хайпово, расходимся...(((( Так, креаклы?

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 22:19

    Ниче не видно.

    25 сен 2019 в 22:45

    Нормальные страны уже готовятся к высадке на Марс.
    И только мы как лохи все корабли запускаем.