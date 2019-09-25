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«Люди набирают в вёдра»: на Горском микрорайоне аварийно отключили воду

Авария произошла ещё утром

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Без воды остались 32 дома

Без воды остались 32 дома

В среду, 25 сентября, в Ленинском районе Новосибирска на Горском микрорайоне с утра отключили воду и не дали до сих пор. Об этом в редакцию сообщила читательница НГС Юлия.

«На Горском микрорайоне отключили полностью всю воду (горячую и холодную). Машина подвозит воду, и люди набирают в вёдра. Вот он, 21-й век!» — написала она.

По данным портала «Мой Новосибирск», воду отключили из-за аварии на водоводе в 10:30 в 32 домах микрорайона. 

Людям подвозят воду на водовозах

Людям подвозят воду на водовозах

«У них там аварийное отключение. <...> Ремонтные работы по улице Горский микрорайон, 5. <...> Если устранят аварию, то включат [воду] в 22 часа», — сообщили корреспонденту НГС в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.

В начале сентября в Кировском районе три улицы остались без холодной и горячей воды из-за прорыва трубы.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    25 сен 2019 в 20:44

    На Богаткова вообще ни разу не было отключений воды. Ах да, Горский - левый берег, чему удивляться

    Berkov
    25 сен 2019 в 20:55

    Место там проклятое, постоянно какие-то отключения, да и смысла нет, выборы то прошли.

    С. Хол
    25 сен 2019 в 20:55

    Не туда ли тот неиспользуемый протекающий трубопровод по мосту ведёт?