«Люди набирают в вёдра»: на Горском микрорайоне аварийно отключили воду

В среду, 25 сентября, в Ленинском районе Новосибирска на Горском микрорайоне с утра отключили воду и не дали до сих пор. Об этом в редакцию сообщила читательница НГС Юлия.

«На Горском микрорайоне отключили полностью всю воду (горячую и холодную). Машина подвозит воду, и люди набирают в вёдра. Вот он, 21-й век!» — написала она.

По данным портала «Мой Новосибирск», воду отключили из-за аварии на водоводе в 10:30 в 32 домах микрорайона.