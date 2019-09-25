В полиции рассказали подробности столкновения иномарки с фурой в Тогучинском районе

Сегодня днём на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области иномарка столкнулась с фурой. В аварии погибли четыре человека. В полиции рассказали подробности ДТП.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое его пассажиров погибли на месте», — сообщил в видеообращении заместитель командира батальона полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Роман Лущенков.

Ранее в пресс-службе полиции сообщали, что авария произошла в Тогучинском районе.

«Сегодня около 14.15 на 93-м км трассы К-19Р на территории Тогучинского района произошло столкновение легкового автомобиля "Митсубиси Лансер" с грузовым автомобилем "МАН". В результате аварии на месте от полученных травм скончались четыре человека – трое мужчин и девушка», — уточняли в ведомстве.