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В полиции рассказали подробности столкновения иномарки с фурой в Тогучинском районе

В аварии погибли четыре человека

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От удара иномарку смяло

От удара иномарку смяло

Сегодня днём на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области иномарка столкнулась с фурой. В аварии погибли четыре человека. В полиции рассказали подробности ДТП. 

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и трое его пассажиров погибли на месте», — сообщил в видеообращении заместитель командира батальона полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Роман Лущенков.

Ранее в пресс-службе полиции сообщали, что авария произошла в Тогучинском районе.

«Сегодня около 14.15 на 93-м км трассы К-19Р на территории Тогучинского района произошло столкновение легкового автомобиля "Митсубиси Лансер" с грузовым автомобилем "МАН". В результате аварии на месте от полученных травм скончались четыре человека – трое мужчин и девушка», — уточняли в ведомстве.

Сегодня вечером на Родниках произошло массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    ...
    25 сен 2019 в 20:12

    Извините, а где подробности?
    Под подробностями я подразумеваю, что хотя бы расскажут Как произошла авария.
    А здесь опять нарезка из двух предыдущих статей.

    Фото пользователя
    25 сен 2019 в 20:01

    Потому что правый руль у автомобилей.

    25 сен 2019 в 20:02

    Грустно.